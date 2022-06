Hosszú Katinka esküvője, váratlan dolgot kértek az apukától

Mint azt Hosszú Katinka már májusban bejelentette, a budapesti világbajnokság után augusztusban megtartják esküvőjüket vőlegényével, Gelencsér Mátéval. Az előkészületek már javában tartanak, az úszónő édesapja pedig már készült is arra, igazi bajai halászlét főz a vendégseregnek. Hosszú Istvánnak azonban csalódnia kellett.



- Annyi biztos, hogy a gyerekek, illetve az esküvő szervezői levették a vállamról a terhet, de ezzel együtt szorítok, hogy minden sikerüljön. A lagzira most nem kell több száz adag halászlét megfőznöm, pedig tényleg készültem rá, szívesen megtettem volna – mondta a Borsnak az egykori válogatott kosárlabdázó.

