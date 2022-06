Gyász: Meghalt Csák Tamás

Megrendülve tudatjuk, hogy életének 52. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt csapatunk munkatársa, rajongója, a körmendi kosárlabda örökös barátja, Csák Tamás - közölte közösségi oldalán a Egis Körmend csapata.

Csák Tamás már a 90-es évek elején ott volt a csapat mellett, intézte a klub ügyeit, a játékosok ügyes-bajos dolgait. Amerre a csapattal járt barátokat szerzett szerte az országban. Mindenkinek segített, amiben tudott, mindenkihez volt egy jó szava. Szerető férj, családapa, barát volt.

Kedves Tomi! Most búcsúzunk, de nem végleg, mert hisszük, hogy egyszer még újra találkozunk! Addig is adj nekünk erőt onnan fentről is! Nyugodj békében Barátunk! - tették hozzá.