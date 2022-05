Intim fotók a hálószobából, vele bújt ágyba a magyar válogatott focista

Rövidke, de annál figyelemre méltóbb története első rangos trófeáját nyerte szombaton az RB Leipzig: a három magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztató, 2009-ben alapított német csapat megnyerte a Német Kupát. A Sallai Roland Freiburgját emberhátrányban egyenlítve, tizenegyesekkel legyűrt lipcseiek magyar légiósai közül a csapatkapitány Gulácsi Péter ágyba vitte a legendás trófeát - Orbán Willi ellenben egészen mással bújt a dunna alá.

"Így ébredtem" - jelentkezett be előbb a hálószobájából a kapus.

A Gulácsihoz hasonlóan már 2015-ben, a német másodosztályban Lipcsébe igazolt Orbán Willi meghökkentő fotósorozattal válaszolt klub- és válogatottbeli csapattársa vicces posztjára.

Jó éjt, kedvesem. A következő feladatokhoz...

- kommentálta a 29 éves védő, hogy ő a díszes trófea helyettinkább egy jókora súlyzóval tért nyugovóra.

A magyar édesapától és lengyel édesanyától Németországban született, német-magyar kettős állampolgárként lassan négy éve magyar válogatott Orbán Willi még a német topligából is kitűnik a profi életmódjával. Ebbe a szurkolók által sokatmondóan "A Gép"-nek becézett focistánál nem csak az egészséges étkezés, a megfelelő mennyiségű alvás, a tudatos testedzés és a mindezzel foglalkozó szakkönyvek olvasása tartozik. Állandó különmunkával tartja magát karban, hogy példaképeihez, Cristiano Ronaldóhoz, Zlatan Ibrahimovichoz és Pepéhez hasonlóan, jóval a 30-on túl is csúcsformában játszhasson majd. Erre utal a súlyzó is.