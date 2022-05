Kásás Tamás a forgatás miatt találkozott a bajnoktársaival

Öt év után gyűltek össze újra a háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott tagjai. 2000 és 2008 között letarolták a világot, jövőre a mozikban hódítanak. . A napokban befejeződött „A nemzet aranyai” című, egészestés mozifilm forgatása, aminek hősei azok a vízilabda legendák, akik 1997 és 2008 között végigverték a világot. Ez alatt a 12 év alatt többek között Benedek Tibor, Kásás Tamás, Kiss Gergely, Szécsi Zoltán, Biros Péter, Molnár Tamás nevével fémjelzett csapat három olimpiai aranyat, két Európa- és egy világbajnoki címet, valamint két világliga és egy világkupa győzelmet szerzett. Hatan bekerültek a nemzetközi Hírességek Csarnokába is.

Fotó: Szabolcs László





A visszavonulásom óta elszakadtam a sportágtól, de teljesen boldog vagyok a vízipóló nélkül is

– mondta lapunknak a sportág történelmének egyik legjobb játékosa, Kásás Tamás. – "Hobbiszinten sem játszom, de még a meccseket sem nézek a tévében. Persze a nagy világversenyekre én is kíváncsi vagyok, így várom a júniusi, haza világbajnokságot is. Szurkolok a csapatnak, engem mindig is feldobott a hazai pálya. Tudom, hogy van, aki számára nagy teher, hogy saját közönsége előtt játszik ekkora tétért, de bízom benne, hogy a játékosokra pozitív hatással lesz a Margitsziget légköre."

Fotó: Laszlo Balogh



A forgatáson egy valaki sajnos már nem lehetett ott, mégpedig a gárda korábbi csapatkapitánya, a két éve elhunyt Benedek Tibor.