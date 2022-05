Indul a buli, péntektől milliós járgányok repesztenek az országban

Három magyar indulóval, Valter Attilával, Peák Barnabással és Fetter Erikkel a mezőnyben rajtol Budapestről pénteken a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny. Túlzás nélkül állítható, hogy három napig Magyarországra figyel a világ sportszerető közönsége, mivel a televízóban százmilliók. a helyszíneken pedig tízezrek követik majd az eseményeket, főleg Európából, Észak- és Dél-Amerikából.

Az eredetileg 2020-ra tervezett magyarországi Grande Partenza a világjárvány miatt meghiúsult, a kétéves csúszás viszont lehetőséget adott arra, hogy három hazai profi bringás is ott lehessen a szerdai csapatbemutatón. A Giro pénteki nyitóetapján Budapestről Visegrádra teker a mezőny, majd szombaton a fővárosban lesz egy időfutam, végül pedig Kaposvár és Balatonfüred között teljesítenek a versenyzők bő 200 kilométert vasárnap.

Első nap segít a szél

Ma 195 kilométer vár a mezőnyre. Zömmel sík a terep, de Budapestről Székesfehérvárig befúj az oldal-szembeszél, onnan északra kanyarodva viszont oldal-hátszél vár a mezőnyre. Bringás mondás szerint a szél nagyobb úr, mint a hegy. Lehet, többen is szökéssel próbálnak némi előnyre szert tenni a szembeszeles részen, bízva abban, hogy Fehérvár után „haza fújja” őket a szél, Visegrádig.

Fotó: AFP

Holland esélyes

Bár sík a szakasz, a klasszikus sprintereknek nem biztos, hogy terem babér. Egyrészt az oldalszél kirostálhatja őket a sorból, másrészt a visegrádi, nagyjából 5 kilométeres, 5 százalékos emelkedő sem kedvez nekik. Ha egyben érkezik a mezőny a Fellegvár lábához, akkor győzelemre esélyes a holland Mathieu Van der Poel. Beleszólhat a versenybe a Zsebrakéta becenevű, kisebb termetű, aerodinamikus Caleb Ewan. A kerékpársportban azonban a befutási sorrend nehezen megjósolható, különösen az első szakaszokon, amikor sajnos bukások is várhatóak.

Valter meglepetést okozhat

A magyar versenyzők közül eddig a legeredményesebb Valter Attila, a tavalyi kitűnő formája után még robbanékonyabb lett, láthattuk szenzáció hajráját a Strade Bianche versenyen. Attila már bizonyított, tudjuk, a legjobb eredményre is képes, és a közönség szurkolása is valósággal szárnyakat adhat neki. Ő csak annyit kért magától és a szurkolóktól is, hogy mindenki élvezze ezt a fantasztikus sporteseményt.

Fotó: AFP

Rózsaszín trikó a legjobbnak

A Giro d’Italia versenyen hagyományosan a rózsaszín trikót viseli az, aki összetettben vezeti a mezőnyt. Tavaly három napon át a magyar Valter Attila teket ebben a színben, ekkor ismerte meg őt az ország. A színválasztás nem véletlen, ezzel a rózsaszín fejléccel megjelenő olasz sportnapilap, a Gazzetta dello Sport előtt tisztelegnek a szervezők.

Többmilliós járgányok

Épp ésszel fel nem fogható, de egy versenykerékpár árából már egy felsőkategóriás gépkocsi is megvásárolható. A legjobbak akár 8-10 millió forintot is költenek a kerékpárra, s van olyan bicikli, melynek csak a lánca milliós tétel. A versenyzők nem csak egy kerékpárral készülnek a háromhetes viadalokra, mást használnak a hosszabb szakaszokon, mint az időfutamokon.

Fotó: Árvai Károly

Szénhidrát és édesség

A bringások a futamok előtt és alatt is esznek, elsősorban szénhidrátot. A szakasz hosszától függ, hogy tekerés közben mennyi és milyen tápanyagot vesznek magukhoz. Az intenzitástól függően óránként 60-110 gramm szénhidrátot visznek be óránként izotóniás italok, rizs szeletek, energia szeletek, gélek és zselék formájában.

Hol szurkolhatunk?

A rajtnál és a célban mindig sok látni való és természetesen nagy közönség van, ezenkívül a két részhajránál, Székesfehérváron és Esztergomban láthatunk nagy küzdelmet. Ezeken a helyeken érdemes korán letáborozni, már csak azért is, mert élvezhetjük a reklámkaraván látványát, netén ajándékait. Aki a tömegtől távolabb akarja élvezni a versenyt, annak érdemes a Csákvár-Bajna közötti szakaszon helyet foglalnia, lehetőleg valamelyik emelkedőn, ahol valamivel lassabb a tempó, több idő van felfedezni kedvenceinket a 176 fős mezőnyben. „Ereklyék”, vagyis az eldobott kulacsok össze szedésre is itt van nagyobb esély, a szemetelő zónáknál.