Djokovics mindent elárult, ebbe fekteti a pénzét a világklasszis

Több lap is kedvet kapott arra, hogy felmérje: valóban a bőre alatt is pénz van Novak Djokovicsnak? A remek szerb teniszező mintha megérezte volna ezt az érdeklődést, mert betekintést engedett legértékesebb lakásaiba. Innen tudható, hogy e vonatkozásban a marbellai villája kívánkozik a sor elejére. A 2020 elején 8 és fél millió fontjába került csodapalotában kilenc hálószoba van, az alagsorban éjjel-nappal használható a fedett teniszpálya, odakünn pedig a szabadtéri úszómedencében kapcsolódhat ki. Djokovicsék tizenöt éve költöztek el Belgrádból, akkor a kedvező adózási feltételek miatt Monte Carlóban vertek tanyát.

Inside Djokovic’s new stunning £8.5m Marbella house with tennis court and cinema https://t.co/5Iv51f3ZsO — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) May 28, 2022

Amikor aztán vírus felütötte a fejét, úgy döntöttek, hogy teljesen elszeparálódnak. Jelenának, a feleségnek, továbbá két gyermeküknek, Stefannak és Tarának is tetszik a spanyol kényelem, de nem csak ott tartanak fenn ingatlant. Djokovics korábban a londoni Sohóban vásárolt két lakást, de New York City-be is szinte hazajár, tudniillik oda is befektetett, két óriási apartmanba ruházott be.

A csúcs persze minden kétséget kizáróan Miami. A 87 Parks nevű hatalmas és látványos többszintes épületcsodában vett kétszintes álomlakást. Azok területe fél városrésszel ér fel. Csak a példa kedvéért: a kégli 25 méter hosszú balkonjáról tekinthet rá a végtelen Atlanti-óceánra.