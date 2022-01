Djokovics aggasztó üzeneteket kapott, óriási botrány alakul

Első kiemeltként vették figyelembe a hétfőn kezdődő Australian Open sorsolásán, de még mindig hazatoloncolhatják Novak Djokovicsot. Akárhogy is folytatódik a 9 napja tartó hercehurca, biztosan nem lesz békés a vége.

Továbbra sem áll jól a szénája Melbourne-ben Fotó: AFP

Sajtóhírek szerint az ausztrál hatóságok tegnap is azon dolgoztak, hogy előkészítsék az oltatlanul Ausztráliába engedett Djokovics kiutasítását az országból. Az év első Grand Slam-tornájának sorsolása is azért csúszott 75 percet, mert a szervezők várták a minisztériumi állásfoglalást – de végül a címvédő, 9-szeres melbourne-i győztes szerb teniszklasszissal készítették el a programot.

Ha Novak Djokovicsot a sorsolás után mégis kitoloncolják Ausztráliából, akkor az 5. kiemelt orosz Andrej Rubljov veszi át a helyét. Ha ez a hétfői rajt után történik meg, a selejtezők mezőnyéből egy szerencsés vesztes kerül a főtáblára a világelső helyett.

Az első ellenfele honfitársa, Miomir Kecmanovic lehet. A feltételes mód oka: noha Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter döntésére tegnap is hiába vártak, a The Age kormányzati forrásra hivatkozva arról írt, hogy még vizsgálják a vízuma visszavonásának lehetőségét. Ezt Scott Morrison miniszterelnök is megerősítette:

Ez a döntés a miniszter jogköre, én csak annyit mondhatok: a szabályok azok szabályok, és az utóbbi órákban nem változtak

– mondta Djokovics számára vészjóslóan a kormányfő.

A december közepi fertőzésére és kigyógyulására hivatkozó, az oltási kötelezettség alól hosszas huzavona után felmentést kapó világsztár tegnap 30 perc után félbeszakította az edzését. Egy edzője hírt vagy üzenetet mutatott neki a mobiltelefonján, mire Djokovics sietve összepakolt és távozott.

30 perc után félbehagyta az edzését Fotó: AFP

Akárhogy is folytatódik a szappanoperába hajló botrány, garantált a további balhé. Vagy újra bíróságra kerül az ügye (ez esetben a kitoloncolása, de még a börtönbe zárása is benne van a pakliban), vagy a pályán az ellenfelei, a lelátókról pedig az ellendrukkerei oszthatják ki a történtek miatt. Másrészt Ausztrálián túl odahaza, Szerbiában (ahol két nappal a pozitív koronavírustesztje után adott személyesen interjút a L’Équipe stábjának), sőt Spanyolországban (a karanténja befejezése előtt Marbellán töltötte az év végét) is súlyos büntetésre számíthat.

A cseh Renata Vorácová kártérítést követel az ausztráloktól, miután hasonló okból ugyanabba a lepukkant karanténhotelbe dugták, ahol Novak Djokovicsot is – de őt onnan haza is toloncolták. "Nekem nem voltam meg azok a lehetőségeim, amik Djokovicsnak. Ő világelső, anyagilag más kávéház. Engem csak a Tennis Australia ügyvédei képviseltek. Lelkileg is megviseltek a hosszú kihallgatások, az utasítások, hogy vetkőzzek le, aztán öltözzek föl. Féltem, máig fel-felriadok az alvásból. Nem hittem volna, hogy ez megtörténhet egy fejlett országban" – mondta a teniszezőnő.