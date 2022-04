Elképesztő, heti 107 millió forintot keres a nyugdíjas edző

Sir Alex Ferguson egykori futballedző kilenc éve vonult nyugdíjba, de korábbi munkaadói mások mellett azzal is elismerik példátlanul kiváló, 26 évre rúgó szolgálatait, hogy évi 917 millió forintnak megfelelő összegért az angol Manchester United klub-nagyköveteként fáradozik. Emellett heti 107 millió forintos bevétele is van.

Ez egy igen jól hangzó cím, viszont a szerződésében az áll, hogy mindezért évente mindössze 20 napig kell a MU jó hírét kelteni a világban, illetve Angliában. Emellett - skót származását nem eltagadva - az Aberdeennek és Kilmarnocknak is ad szaktanácsot. Amint a neve alatt jegyzett ACF Sports Promotionstól tudható, cégeinek összértéke jelenleg 40 millió font, azaz 18 milliárd forint. Önéletrajzi könyve, amelyet annak idején több millió példányban nyomtak, még ma is jól fut a piacon, abból pályafutása olyan titkai ismerhetők meg, amit a sajtó eddig nem közölt. Emellett különféle befektetéseket eszközöl, galopplovakat is futtat, no meg nyilvános szerepléseiért is jár neki pénz. Idei bizonyítottan összesített vagyona 17 milliárd forintra rúg, és még úgynevezett motivációs előadásokat is tart, amelyekért alkalmanként 100 ezer font (46 millió Ft) ) üti a markát.