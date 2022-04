Budapestre várják a Fradi bukott edzőjét, ez az oka

Mindössze fél évet töltött el a Ferencvárosnál Peter Stöger vezetőedző, akiről a bajnoki ünneplésben sem feledkeznek el a zöld-fehérek. Az osztrák szakember tavaly júniusban érkezett Szerhij Rebrov utódjaként, azonban hiába jutott be vele gárda az Európa-liga csoportkörébe, s lett őszi bajnok, a tavalyi utolsó forduló előtt elköszöntek tőle.

Még Kubatov Gábor klubelnök is elismerte, nem volt jó döntés az ő szerződtetése.

– Stöger az én hibám. Nagyon szerettem volna Nyugat-Európához tartozni. Azt szerettem volna, hogy olyan szakember jöjjön hozzánk, aki egy nyugat-európai vezető klubot már irányított. Mindent tud a labdarúgásról, nagyszerű szakember, okos ember, de a keretünk az ilyesfajta finom úriembereket nem respektálja – mondta évzáró beszédében Kubatov.

Stöger helyett jött a jóval keményebb Sztanyiszlav Csercseszov, s vele még simábban meglett a bajnoki cím, s az őszi váratlan vereségek is elmaradtak. Stögerről azonban így sem feledkezik meg a klub, úgy tudjuk, ünnepélyes keretek között neki is adnak egy aranyérmet.

– A hivatalos éremátadáson nem lesz ott az osztrák, de a klub nem is postán akarja neki elküldeni neki az aranyat. Azt beszélik, meg akarják hívni egy későbbi eseményre, ahol is ő is megkaphatja az aranyat – mondta a Borsnak egy bennfentes.

Úgy tudjuk, az MLSZ-től közel ötven érmet kap a Ferencváros, s a klubvezetők maguk döntik el, ki kaphat belőlük.