Üres kapuba gurított góllal nyert a magyar fociválogatott Észak-Írországban

A mérkőzés első helyzetére a 11. percig kellett várni. Nagy Zsolt röviden passzolt Styles felé, Davis lecsapott a labdára, és 16 méterről külsővel tekert Dibusz kapujára, de csak a kapufát találta el.

A 28. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást, de 23 méterre a kaputól a sorfalba lőtte a labdát. Egy perccel Sallai indult meg a szélen, a 16-oson belül, éles szögből lőtt kapura, de csak az oldalhálót találta el.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Az első kaput eltaláló magyar próbálkozásra a 34. percig kellett várni. Sallai újabb lövését Peacock-Farrel védte.

A 41. percben Dibusz kapuja került veszélybe. McGinn teljesen szabadon, 11 méterről lőtt, a magyar kapus óriási bravúrral paskolja szögletre a labdát.

A második félidő elején Charles kapott remek kiugratást. Lang mellett esett el a büntetőterületen belül, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Az 56. percben Nagy Zsolt próbálkozott meg egy keresztlabdával Nego felé, rövid a labda, de McGinn rosszul ért bele, Sallai fülelte le a labdát, vitte el a kimozduló kapus mellett, majd gurított az üres kapuba.

A gólt ide kattintva tudja megnézni!

Fotó: Szigetváry Zsolt

A mérkőzés embere azonban Dibusz volt, aki a mérkőzés hajrájában újabb bravúrokat mutatott be. A hazai csapat kétszer is egyenlíthetett volna, előbb Saville fejelt kapura 6 méterről, de a magyar kapus reflexből védett, majd lehúzta a labdát. Másodpercekkel később Hume bólintott 7 méterről, de Dibusz ezúttal is odaért. A hosszabbítás utolsó percében pedig egy lecsorgó labdát lőtt kapura az ötösön belülről Charles, azonban a magyar kapus ezt is kiütötte szögletre.