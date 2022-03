Áll a bál Ronaldo körül, faképnél hagyta a Manchester Unitedet

Szupersztárja, Cristiano Ronaldo nélkül kapott ki csúnyán (1-4) a Manchester United az éllovas Manchester Citytől az angol labdarúgó Premier League 28.fordulójának rangadóján – utóbb mégis minden hír az ötszörös aranylabdás portugál klasszisról szólt. A 37 éves csatár hivatalosan kisebb csípősérülés miatt került ki a keretből, de lapértesülések szerint Ralf Rangnick vezetőedző csereként azért számított volna rá. Csakhogy Ronaldo úgy megsértődött, hogy dühében hazarepült Portugáliába.

A kommentárok kiemelik: az MU sérültjeinek - ha egyáltalán igaz a sérülés híre - nem kötelességük ugyan a helyszínen nézni társaik meccseit, de a klubnál számítottak arra, hogy a világsztár a puszta jelenlétével is segítse vergődő csapatát a manchesteri városi rangadón. A The Athletic értesülése szerint a játékosok alaposan meg is lepődtek, hogy Ronaldo faképnél hagyta őket és hazaviharzott.

Sorjáztak is a találgatások, miért oldott kereket a gólzsák, pláne azután, hogy a nővére, Kátia Aveiro olajat öntött a tűzre. Az énekesnő ugyanis az Instagramon lájkolt egy bejegyzést, mely szerint Ronaldónak valójában kutya baja se volt, szomorú és dühös volt a mellőzése miatt.

A hajdani MU-sztár Roy Keane is azt sugallta, hogy kamu volt a portugál sérülése.

A történethez hozzátartozik, hogy Ronaldo a hírek szerint eddig is elégedetlen volt Rangnick kinevezésével és munkájával.

Ronaldo összerúgta a port Rangnickkal (jobbra)? Fotó: AFP

Az utóbbi hónapokban egyre-másra kaptak szárnyra a pletykák arról, hogy a szupersztár kit (hol Zinédine Zidane-t, hol Mauricio Pochettinót, máskor Carlo Ancelottit) akar a manchesteri kispadon látni a német szaktekintély helyett.