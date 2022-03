Milák Kristóf visszavágna, Budapesten okozna szenzációt

Milák Kristóf a tokiói olimpián 100 méter pillangón kikapott a hétszeres ötkarikás aranyérmes amerikai Caeleb Dresseltől. A 22 éves magyar klasszis most arra készül, hogy a budapesti világbajnokságon visszavág nagy riválisának ezen a távon.

"Erről is sokat beszélgettünk Kristóffal a háromhetes thaiföldi edzőtáborozás napjai során" – újságolta a Borsnak Milák edzőtársa, a junior világbajnok Márton Richárd.

"A budapesti vb egyik csúcspontját ígéri a 100 pillangó döntője, ahol tokiói diadalával Dressel vezet 1-0-ra Milák ellen. De én arra tippelek, hogy Kristóf hazai közönség előtt egyenlíteni fog, és legyőzi az amerikait!"

Márton azt is elárulta, hogy Milákkal Tenerifét tekintik a kedvenc meleg égövi edzőtáborozásuk helyszínének, de persze Thaiföldön is eredményesen dolgoztak. Márton Richárd szívesen rajtolt volna a hétvégi szegedi idénynyitón, a Modern Városok Kupáján, ám belázasodott, és nem tudott indulni. Milák Kristóf négy aranyéremmel zárt a Tisza partján (100 és 200 méter pillangón és ezeken a távokon gyorson is győzött).

"Ha én is ott lettem volna Szegeden, és mondjuk Kristóf mellett tempózok, akkor sokkal jobb időket kihoztam volna belőle"

– vélekedett Márton. "Bár Kristóf 100 pillangón így is a világ idei harmadik legjobbját úszta a 51.37 mp-es idejével."

Márton elárulta, az a tervük, hogy a június 18-án kezdődő budapesti vb-n azon a négy számon indulnak, amelyeken Kristóf Szegeden győzött. Milák hűséges, elválaszthatatlan barátja, fegyvertársa, Ricsi azt is elárulta, hogy a tréningeken rendszerint versenyhangulatot teremtenek, lajstromozzák, ki hányszor győzi le a másikat. A nyári végcél persze a Dressel feletti 100-as siker.