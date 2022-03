„Mosolygott az utolsó napig” – Gyászol a magyar fociválogatott kapitánya

Gyászol a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. Az olasz szakember az Instagram-oldalán búcsúzott Babar Lászlótól, akivel a Budapest Honvédnél dolgozott együtt.

A férfi a klub ajándékboltjának a vezetője volt.

„Laci ma délután örökre itt hagyott minket. Az utolsó napjait kórházban töltötte. A megszokott derűs hangulatát megőrizve több ápolóval és orvossal is szinte percek alatt jó barátságot kötött, pont úgy, mint az elmúlt 56 évben a legtöbbetekkel. Nemcsak méltósággal viselte a gyógyíthatatlan betegséget, de még mosolygott és tréfálkozott is az utolsó napig, sőt még ma délelőtt is tudott örülni a vasárnapi újpesti meccsnek” – olvasható Babar László Facebook-oldalán.