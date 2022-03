Idegesítő, arrogáns - korábbi csapattársa kitálalt Ronaldóról

A korábbi támadó one-man showjáról az angliai The Sun számolt be. A Manchester United gólrekordere nem rejtette véka alá véleményét, többet között az ötszörös aranylabdásról, korábbi csapattársáról, Cristiano Ronaldóról is meglehetősen nyersen fogalmazott:

Cristiano egyszerre volt hihetetlenül jó és elképesztően idegesítő. Jelenleg már nem ennyire jó, viszont valószínűleg még mindig hasonlóan idegesítő

– szólt be a portugál klasszisnak Manchester egykori 10-ese.

Fotó: AFP

Csapattársáról, a legendás Rio Ferdinandról is markáns véleményt fogalmazott meg:

„Rio egy klasszis játékos, de egyszerűen arrogáns. Egyszer azt mondta nekem, hogy rengeteg pénzt kapok a Manchester Unitedtől azért, hogy a hálóba találjak, csináljam is meg. Erre én azt mondtam, csináld a te dolgod és add le nekem, vagy Cristianonak a labdát. Rio egy kiváló srác, de néha elfelejtette, hogy védő.”

A vörös-ördögök ikonikus edzője, Sir Alex Ferguson 14 évesen szerette volna leigazolni a csatárt az Evertonból, Rooney erre megüzente, hogy Ferguson elhúzhat melegebb éghajlatra, esze ágában sincs elhagyni az Evertont.

Élete legnagyobb csalódásának nevezte, hogy miközben Carlos Tévezt fuvarozta haza, semmit nem értett abból, amit az argentin beszél. Továbbá véleményt mondott a jelenleg nem a legszebb időszakát élő Marcus Rashfordról is. Rooney kifejezetten örülne annak, ha honfitársa megdöntené gólrekordját, mivel egy United szívű embernek tartja, viszont ehhez „ki kell szednie a fejét a se***ből.”