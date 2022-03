Csercseszovval beindult a Fradi, ez a titka

Pénteken Nguen Tokmac harmadik percben szerzett találatával a Ferencváros nagyon fontos győzelmet aratott a kiesés ellen küzdő Mezőköved ellen a Groupama Arénában. Miután riválisai, a Puskás Akadémia és a Kisvárda botlottak, ezzel először az idei kiírásban hét pontos előnyre tett szert a rekordbajnok zöld-fehér alakulat.

Nagyon örülök a győzelemnek. Úgy kezdtünk, ahogy azt megbeszéltük, szerettünk volna hamar gólt szerezni, nyomást helyezni az ellenfélre, ez megvalósult. A második félibőben talán több teret adtunk az ellenfélnek, ettől függetlenül fontos, hogy az ilyen mérkőzéseket behúzzuk – nyilatkozta a tavaly december 20-án kinevezett Sztanyiszlav Csercseszov, akivel beindult a csapat.

A Paks elleni 3-0-s vereség óta zsinórban hat bajnokin maradt veretlen az orosz mester együttese, a Magyar Kupában pedig a legjobb négy közé került, amire 2017 óta nem volt példa.

Mi a titka? Nos, ahogy az orosz-válogatottnál is megfigyelhető volt, nem a látványos támadófocira épül a Csercseszov játéka, a védelmet viszont remekül megszilárdította: a nyolc veretlen tétmeccsből csupán három gólt kapott a klub, öt találkozón lehúzta a rolót Dibusz Dénes és a védelem. Mindez úgy jött össze, hogy az orosz mester folyamatosan rotálja hátsó sort, a cserék is jó formának örvendenek. Elől Tokmac már-már régi fényében tündököl, háromszor is győztes gólt szerzett, ebből ráadásul egyet a hosszabbításban a rivális Kisvárda ellen vágott, de a kupaelődöntőbe is ő lőtte a Fradit.

A válogatott szünet alatt az 58 éves szakembernek szűk két hete lesz arra, hogy tovább finomhangolja csapatát. Legközelebb április 3-án, a második helyen álló Puskás Akadémia ellen játszik ki-ki mérkőzést a Ferencváros.

Nikolics egyeduralkodó lett: sorozatban hét elveszített bajnoki összecsapás után nyert ismét a MOL Fehérvár FC, amely 2-0-ra győzött a Gyirmót vendégeként. A csapat mindkét találatát Nikolics Nemanja szerezte, aki megdöntötte Szabó József klubrekordját, immár ő a Vidi történetének legeredményesebb játékosa az NB I-ben (113 gól).