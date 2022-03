„Ugyanaz a mosoly” – Benedek Tibor és Epres Panni fia egy az egyben olyan, mint az édesapja

Soha nem lesz jobban Benedek Miklós lelke, miután fia, Tibor tragikusan fiatalon elhunyt. A színész erről a Klubrádió Szavakon túl című adásában mesélt.

A lelkem az dolgozik nagyon… Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Soha! De hát megtörtént, és ezzel élni kell, tovább élni – fogalmazott Benedek Miklós.

Hozzátette, Tibor elvesztése után az űr maradt, a tehetetlenség. Majd unokájáról, Mórról mesélt, aki elmondása szerint kiköpött édesapja.

Van egy képem az unokámról – most nyolcadikos –, de már magasságban engem is túltesz, sőt az anyján is, aki nem alacsony. És egy az egyben a Tibor! Ugyanúgy vízilabdázik, ugyanúgy imádja a vízilabdát, ugyanaz a köpeny van rajta, ugyanaz a haja, ugyanaz a mosolya, ugyanaz a komolyság van a szemében, egy az egyben. Döbbenetes! – mesélte.

Benedek Miklós a műsorban azt is elmondta – akárcsak ő a saját szakmájáért –, fia is az életét és vérét adta a vízilabdáért.