Szőkét hiába csalogatta az FC Barcelona

A 75. születésnapját ünneplő, a belvárosi Volán Klubot működtető, egykori Fradi-jobbszélső Szőke István kalapot emel az Újpesti Dózsa egykori, Dunai Antalra, Bene Ferencre épülő aranycsapata előtt, de az 1967-es Fradinál nem ismer jobbat. Egyes drukkerek szerint pokoli erejű bombáitól tartva a meccs előtt a kapusok páncélinget öltöttek a mezük alá.

Fotó: Végh István / Bors

–Albert zseni volt, Varga technikai tökély, képtelen vagyok közöttük különbséget tenni, olyan, mintha a labdarúgás Mozartjával és Beethovenjével fociztam volna együtt – állítja Szőke, aki felséges húslevest kapott feleségétől a születésnapjára. – Nagy lövőnek születtem, szerencsére a grundon 14 éves koromban megengedték a nálam hat évvel idősebb srácok, hogy beálljak közéjük, mert így fejlődhettem.

Kesernyésen állapítja meg: 30 éves korában ráfogták, hogy öreg, és ezzel 50-60 válogatott meccset loptak el tőle. Zalka András, egykori pályaedzője a Fradiban folyamatosan emelt a kalóriapénzén, amikor különleges feladvány végrehajtását kérte tőle. Letűzött két karót egymástól nem messzire, a Fradi jobbszélsőjének pedig azok között egy-egy lendületes sprint után térdmagasságban kellett középre vágnia a labdát.

Szőke egy legendás FTC-csatársor fényképével Fotó: Végh István

– Eközben Flóri és Zoli egyezményes jellel mutatta, hová kérik az átadást. Szó mi szó, szépen kerestem, tudniillik a pontossággal sose volt bajom, Zalka tanár úr pedig szorgosan utaltatott számomra…

Az 1972-es Eb négyes döntőjébe Szőke lőtte be futballválogatottunkat a románokkal vívott belgrádi selejtező ráadásmeccsen. Aztán 1973. júniusában biztosan Istenné avatták volna a Népstadionban, ha 3:2-es hazai vezetésnél szabadrúgásból nem a felső kapufára vágja a labdát, hanem a hálóba. Így azonban 3:3 lett a dal vége, és nem a mieink, hanem Ralf Edströmék utaztak az NSZK-beli ’74-es vb-fináléra.

Szőke (balra) ma is remekül kever Fotó: Fradi.hu

-Lehettem 25-26 éves, amikor az FC Barcelona elleni meccsen eleresztettem egy-két egészséges lövést. A találkozó után jöttek is a katalán vezetők, akik rajtam kívül Flórinak szerződést kínáltak. Csakhogy disszidálás esetén a FIFA és az MLSZ is eltiltott volna, az meg kinek hiányzott volna?Pályafutása kerek, és most azért fohászkodik, hogy a zöld-fehérbe öltöző 30 éves argentin Carlos Auzqui ontsa a gólokat Sztanyiszlav Csercseszov orosz edző Fradijában.

A River Platétől érkezett támadó történetesen ugyanúgy jobbszélső, mint Szőke Pista volt.