Megtörte a csendet Szilágyi Liliána, így van most

Mint ismert, Szilágyi Liliána erőszakkal vádolta meg édesapját. A botrány kirobbanása óta az úszónő a közösségi oldalán üzent édesapjának és húgának, édesapja pedig nyílt levelet írt a lányának. Közel két hónap hallgatás után ismét jelentkezett közösségi oldalán Szilágyi Liliána.

"A decemberi megszólalásaimat követő csendes, kommunikáció nélküli hetek mögött tudatosság húzódott. Egyrészről nem szerettem volna a nagy nyilvánosság előtt üzengetésekbe kezdeni olyan dolgokról, melyek nem oda tartoznak, másrészről nekem is fel kellett dolgoznom életem egyik legnehezebb döntését és annak hozadékait lelkileg. Számos üzenetet is kaptam, melyek ugyancsak nagyon megérintettek, válaszolni is fogok sorban mindenkinek, de a személyes történeteitek is elég megrázóak, nem lehet csak egy-két szóban reagálni rájuk” – írta közösségi oldalán Liliána, aki kijelentette: 2020 decemberi búcsúja után visszatért a sporthoz.

Az elmúlt időszak mindemellett a sportról szólt, elkezdtem újra az úszást és Győrbe költöztünk. Vannak céljaim a medencében is.