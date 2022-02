Megszólalt a szakértő, ez vár most Liu Shaolin Sándorra

Most derül ki igazán, hogy Liu Shaolin Sándor mekkora sportember. A magyar korcsolyázót hétfőn érthetetlen bírói döntés után megfosztották olimpiai aranyától, elvették tőle azt, hogy ő legyen az első magyar egyéni bajnok a téli játékokon. Más a helyében összezuhanna, ő azonban még tudja, van feladata Pekingben. 1500 és 500 méteren, valamint a váltóban újra csúcsra érhet, s hátha most valóban ott is maradhat.

A sportoló már órákkal a borzasztó ítélet után is előretekintett, sőt, még ellenfelének is gratulált.

Fotó: Árvai Károly

- A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem. Edzettem, mentálisan és fizikailag is szenvedtem az utóbbi négy évben, sőt, azóta, hogy 2005-ben elkezdtem korcsolyázni. Sajnálom, hogy nem tudtam elérni azt az eredményt, amire mindannyian vágytatok.

Kemény nap volt, mindent beleadtam, semmit sem csinálnék másképp. Ezegy gyönyörű sport, amit imádok. Gratulálok, Zsen Ce-vej barátomnak –

írta közösségi oldalán Sanyi, aki hozzátette, olimpiai arannyal, vagy anélkül, de mindenkit szeret és várja, hogy szurkoljanak neki, magyarok és kínaiak egyaránt.

Fotó: Árvai Károly

A magyar csapat megóvta a hétfői döntést, de azt ők is tudták, mindez csupán jelzésértékű. Megmutatni, hogy a végsőkig harcolunk, s ezután is így lesz.

Liu Shaolin már kedden edzéseken vett részt, hogy fizikálisan és nem mellesleg mentálisan is újra a legjobb formájába kerüljön. Dr. Rusz Edit sportpszichológus szerint a hétfői kudarcot még a javára is fordíthatja.

- Egy karakán, kiváló sportemberről beszélünk, akit innentől az is motivál, hogy „csakazértis” megmutassa, ott a helye a legjobbak között – mondta lapunknak a szakember, aki korábban hosszú évekig dolgozott sportolók mellett pszichológusként. - Első lépésként elengedte azt, ami történt, majd összeszorítja a fogát és harcol, így is kell ezt csinálni.

Sanyi ma már 1500 méteren bizonyíthat.