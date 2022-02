Meglepetés a levegőben, így készülnek Liuék a pekingi búcsúra

Sporttörténelmi szereplése után, ma (13.32, tv: M4 Sport) az 5000 méteres férfiváltó B döntőjében búcsúzik a pekingi téli olimpiától a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott. Az egyéniben 500-on aranyérmes Liu Shaoang és társai az elrontott elődöntő után pontszerzéssel vigasztalódnának – sőt, a saját világcsúcsuk megdöntését is megcélozhatják.

Noha az elhibázott váltás miatt a címvédő magyar válogatott nem jutott be a mai fináléba, Liu Shaoangék emlékezetessé akarják tenni a búcsújukat is a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres B-döntőjében. A tét itt sem lesz kicsi: a győztes legrosszabb esetben a téli olimpia hatodik helyén végez, de – ha egyik-másik finalistát kizárják – kiköthetnek akár ennél is előrébb. Magyarország első egyéni téli olimpiai bajnokának bátyja, Liu Shaolin Sándor ráadásul egy különleges motivációról is szót ejtett a hollandok és japánok elleni csata előtt.

– Ha már az érmekért nem csatázhattok a fináléban, azért legalább egy világcsúcsot megpróbáltok összehozni?

– érkezett hozzájuk Shaolin szerint egy kérdés, ami jól mutatja, milyen óriási elvárásoknak kell megfelelniük.

Az 5000 méteres távon a férfiaknál 6:28.625 perc a világcsúcs; ezt 2018 novemberében Calgaryban, világkupán állította föl a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Cole Krueger összetételű magyar válogatott. Bő fél évvel korábban a mieink futották a máig érvényes olimpiai rekordot (6:31.971) is: akkor a Liu-testvérek és Burján mellett Knoch Viktor volt a tagja a pjongcsangi téli olimpia döntőjében győztes négyesünknek.

Nem csoda, hogy a koronavírus-fertőzéssel „megkoronázott” felkészülés után késve Pekingbe érkezett, mégis sporttörténelmi bravúrt elért Liu Shaoang a feszültség közepette még nem dolgozta föl magában az olimpiai bajnoki címét. A hétfői éremátadó ceremónián megkönnyezte ugyan a magyar himnuszt, de a fiai versenyeit itthon végigizguló édesanya szerint még időbe telik felfognia a sikerét.

Szerintem Ádó még leplezi az érzelmeit. Ha boldog, olyankor folyamatosan beszél, csicsereg. Ha viszont kicsit szomorú vagy izgatott, akkor keveset beszél.

Remélem, majd kitör belőle, ki tudja adni magából, és mindez örömkönnyekké válik. Egyelőre szótlan, nem hiszi el, hogy ez valóban megtörtént vele. Nagyon várom, hogy végre áradjon belőle a szó – árulta el Kelemenné Szabó Szabina az M4 Sport adásában.

Fotó: MTI

Olimpikonjaink pénteken érkeznek haza Kínából. Liu Shaoang legkésőbb akkor, a szerettei – közeli családtagjai és gyönyörű szerelme, a rúdtáncosként többszörös bajnok Tiffany – körében végre átadhatja magát a zavartalan örömnek.