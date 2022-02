Mit művelt Liu Shaolin Sándor? Győzelemmel zárták a téli olimpiát

A címvédő magyar férfiváltónk 5000 méteren a B-döntőben lépett jégre Hollandiával és Japánnal. A csapat Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence összeállításban indult.

A rajt után a mieink a második helyre álltak be a hollandok mögé. 12 kör után csúsztak vissza a harmadik helyre, féltávnál aztán a japánok az élre mentek. 17 kör volt hátra, amikor elmentünk a hollandok mellett, majd négy körrel később Liu Shaolin Sándor a vezetést is megszerezte. 10 körrel a vége előtt a hollandok robbantottak, és sajnos meg is léptek, de a végén körről körre csökkent a különbség.

Az utolsó kanyarban Liu Shaolin Sándor ment el a hollandok befutóembere mellett, így sikerült megnyerni a futamot, megszerezve ezzel legalább a hatodik helyet.

(Nemzeti Sport)