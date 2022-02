Lesújtó hírt közöltek: tragikusan korán elhunyt a sportoló

48 éves korában elhunyt Joeli Vidiri, az All Black and Blues egykori sztárja. A korábbi szélső halálát most jelentették be. A fidzsi származású sztár vesebetegséggel küzdött, 2015-ben veseátültetésen esett át. Állapota miatt 2001-ben, 27 évesen visszavonult a rögbitől.

Játszott a Fidzsi-szigeteken és az All Blacksben is, és 1996 és 2001 között 64 meccsen 47 próbálkozást szerzett a Blues színeiben. Vidiri 71-szer lépett pályára a Counties Manukau Steelersben, és halálos kombinációt alkotott a másik szélső Jonah Lomuval.

Halála azután történt, hogy egy másik korábbi All Black szélső, Va'aiga Tuigamala 52 évesen elhunyt.