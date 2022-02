Kemény Dénes aggódik, ezt okozhatja a háború Magyarországon

Mindenki csak találgat, hova fajulhat a háború Oroszország és Ukrajna között.

A férfi vízilabda-válogatottat három olimpiai aranyéremig vezető dr. Kemény Dénes szerint az egész világ számára fontos a helyzet gyors rendeződése.

Túl frissek az élmények, talán hétvégén már tisztán láthatjuk, mi alakulhat ki a konfliktusból

– mondta a Borsnak a kiváló vízilabdaedző.

– A legfontosabb az, hogy béke legyen. És ne feledjük, minket magyarokat is érzékenyen érint a helyzet. Az emberéletek mellett fontos az anyagi biztonság is, a tőzsdei adatokat elnézve ebből a szempontból is érzékenyen érinthet minket a helyzet. A legjobbakban bízom!