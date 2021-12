"Mindenki oltassa be magát!" - üzente a magyar sztár, még őt is megviselte a koronavírus

Még a német labdarúgó Bundesligából is kitűnik profizmusával Willi Orbán, akit fizikai felkészültség, tudatos és megbízható hozzáállása miatt úgy emlegetnek a szurkolók: „A Gép”. Ezért is volt megdöbbentő, hogy a topfit sportembert is elkapta és megviselte a koronavírus-fertőzés.

Kéthetes kötelező karanténja után a hétvégi, Mönchengladbach elleni bajnoki meccs (4-0) előtt állhatott újra edzésbe az RB Leipzig magyar válogatott védője.

– Újra fitt vagyok és jól érzem magam a Covid-19 fertőzésem után – és pár napnyi láz, izlelés- és szaglásvesztés, valamint más könnyebb tünetek után – jelezte az Instagramon a Bundesliga egyik legkeményebb bekkje, hogy még az ő szervezete is megérezte a betegséget.

Williről köztudott, mennyire törődik a testével és az egészségével, mennyire erős az immunrendszere – mégis megszenvedte az utóbbi heteket.

– Mindannyian elkaphatjuk a vírust! Akár 29, 42 vagy 68 évesen. (…) Egy társadalomként álljunk össze, és oltassuk be magunkat a lehető leggyorsabban, hogy megvédjük magunkat és szeretteinket! Mert a védőoltás mindennél jobban véd a súlyos betegségtől és a szövődményektől – üzente a focista.

Ha valaki, Willi Orbán tudja, miről beszél. A profi sportoló mintaképének számító védő nem plázázással vagy videojátékkal üti el a szabadidejét: szenvedélyesen bújja a szakkönyveket, amelyek segítségével javíthatja a fizikai és szellemi teljesítményét.

– Az első komolyabb térdsérülésem adta meg ehhez a kezdőlökést, tizennyolc éves koromban. A műtét után hihetetlen fájdalmaim voltak, hetekig menni is alig bírtam. Akkor kezdtem intenzíven foglalkozni a testem karbantartásával. Sajnos sokan leharcoltan, maradandó károsodásokkal vonulnak vissza. Én nem akarok így járni – mondta erről korábban Willi.

A 29 éves védő még jó pár évig magas szinten játszhana. Főleg, ha a könyvekből ellesett plusz edzéseinek és speciális étkezésének hála ő is addig kihúzza a csúcsformáját, mint kevesek. "Arra törekszem, hogy Zlatan Ibrahimovichoz, Pepéhez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan a lehető legtovább fitt maradjak" – sorolta Orbán a 40, 38 illetve 36 évesen is klasszis példaképeit.