Esztétikai beavatkozások koronavírus-járvány idején (x)

Sokak fejében az él, hogy ilyen típusú beavatkozásokon, kizárólag nők vesznek részt, de az igazság az, hogy egyre több férfi jelentkezik esztétikai kezelésekre. Hogy ennek mi lehet az oka, azt a cikk későbbi részében próbáljuk meg megfejteni.

Esztétikai beavatkozások pandémia idején

A koronavírus márciusi érkezése óta az életünk szinte minden területe fenekestül felfordult. Úgy éljük a mindennapi életünket, mint korábban elképzelni se tudtuk volna. Átalakult a tanulásunk, munkánk, bevásárlási szokásunk és a saját magunkra fordított időnk is. Ebben a cikkben arra próbálunk meg választ adni, hogy aki esztétikai beavatkozáson szeretne részt venni, mire érdemes figyelnie és milyen lehetőségek közül lehet választani.

Hajbeültetés mint esztétikai beavatkozás világjárvány idején és kiket érint?

A hajhullás a férfiakat és nőket is egyaránt érintő probléma. Van, akit fiatalon, van, akit idősen érint változó életkörülmények mellett. Amikor valaki úgy érzi, hogy már tényleg mindent megpróbált és nincs se tartós eredmény, se tartós hatás, akkor érdemes lehet elgondolkozni egy hajbeültetésen. Egy professzionális S.H.E. hajbeültetési technikával történő beavatkozás ugyanis valóban tartós eredményt nyújt, ráadásul igazán természetes hatást tud nyújtani.

Na de miért van választja ennyi férfi a hajbeültetést?

A férfiak hajhullása elsősorban genetikai alapú hajvesztés, de ennek más okai is lehetnek. A leggyakrabb okok között a DHT hormon túltermelése szerepel. (Érdekesség erről a hormonról, hogy a hímnemű embrió fejlődéséhez, valamint a későbbi férfivá érésben is nagy szerepet játszik) A nők szervezetében is megtalálható ez a hormon, ugyanakkor az ő esetükben a hajvesztés okát máshol kell keresni, így a nők hajhullását és kezelését a férfiakétól elkülönítve kell tárgyalni.

A hajbeültetésnek alapvetően három típusát különböztetjük meg, melyek további altípusokra oszthatóak.

1. Veleszületett kopaszság (nagyon ritkán jelentkező fejlődési rendellenesség)

2. Átmeneti hajhullás (súlyos betegségek kísérő tünetei lehetnek, illetve ide tartozik még a foltos és sávos hajhullás is)

3. Végleges hajhullás (különböző életszakaszokon jelentkező vissza nem fordítható folyamat)







Hajbeültetés a koronavírus-járvány előtt © himgmedical.hu

Hajbeültetés egy világjárvány idején? Igen, lehetséges!

A számok alapján azt lehet mondani, hogy egy növekvő igényről van szó, és meglepő lehet talán, de ez az időszak lehet a legideálisabb egy hajbeültetésre. Vannak biztonsági intézkedések, melyek már a koronavírus előtt is jelen voltak a klinikák életében, de természetesen vannak új elemek is a védekezésben. A HIMG Hajbeültetési Klinika a következő lépéseket emelte ki a védekezés szempontjából:

• Mindenkinek, aki részt szeretne venni egy hajbeültetésen, rendelkeznie kell egy friss, de 4 napnál nem régebbi negatív PCR teszttel.

• Mindenkinek a védelme érdekében a fertőtlenítések számát megemelték

• A levegőcserélés is fontos, így erre is még nagyobb figyelmet fordítanak

• A munkatársak vírus védő FFP3-as maszkkal közlekednek

• A munkatársak is negatív koronavírus teszttel rendelkeznek

Ha valaki külföldről érkezik, és van orvosi beutalója (amit a beavatkozást végző klinika bocsájt ki), azt a határon fel kell mutatnia, ezután azonban természetesen beléphet az országba és részt vehet a beavatkozáson, amennyiben a PCR tesztje is negatív.

A HIMG Hajbeültetési klinika szakértői úgy vélekednek, hogy „a jelenlegi helyzet ugyanúgy alkalmas hajbeültetésre, mint a pandémiás időszak előtt. Tekintetbe véve, hogy a beavatkozások korábban is steril körülmények közt zajlottak, így a klinika fel volt készülve arra, hogy extra óvintézkedéseket tegyen.”

Ezek a lépések szinte teljes mértékben biztonságossá teszik a beavatkozásokat a munkatársak és a pácinesek számára is. Az alapvető egészségvédelmi intézkedések mellett, a klinika minden erőfeszítést megtesz, hogy a páciensek teljes mértékig biztonságban legyenek.







© himgmedical.hu

Hogyan zajlik egy hajbeültetés?

Fontos tudni, hogy a hajbeültetés nem úgy működik, hogy csak úgy besétálunk egy klinikára és befekszünk pár órára. Fontos lépések előzik meg magát a beavatkozást. Először is fontos látni a szakmai csapatnak, hogy milyen problémával küzdünk. Elöl hullik? Esetleg felül? Vagy oldalt? Ezekre a választ a legegyszerűbben úgy tudjuk megadni a kiválasztott klinikának, hogy készítünk néhány képet és feltöltjük egy űrlap segítségével. Ezután a szakemberek átnézik a képeket és egy előzetes diagnózist felállítanak.

Ezután felveszik a kapcsolatot és ha minden jól megy létre jön egy személyes konzultáció. Itt élőben is szemügyre veszik a fejet. Speciális eszközök segítségével feltérképezik a donor területet, hogy rendelkezésre áll-e a megfelelő mennyiségű haj a kívánt eredmény eléréséhez. Amennyiben minden rendben van, úgy kiválasztásra kerül a beavatkozás napja és a páciensek számára meg kell kezdődnie egy “felkészülési” időszaknak.

A beavatkozás előtt

Fontos tudni már most, hogy mint minden beavatkozás előtt, úgy itt is van néhány teendő, amit meg kell ejteni a műtéten megelőzően. Vannak gyógyszerek, amelyeket nem szabad szedni például, ahogy a kávé fogyasztása sem ajánlott a műtét napján. Aggodalomra semmi ok, mert a konzultáció során mindenről részletesen tájékoztatnak, de itt van néhány fontos dolog, amit tarts szem előtt:

• Aszpirin és ibuprofen tartalmú gyógyszerek felfüggesztése

• Egy héttel a kezelés előtt a szteroid tartalmú gyógyszerek felfüggesztése

• Csökkentse minimálisra a dohányzás mennyiségét

• Három nappal a hajbeültetés előtt ne fogyasszon alkoholt

• Ne szedjen hajerősítőt vagy hajnövesztő vitamint a beavatkozás előtt

A beavatkozás utáni lábadozás

A koronavírus egyik következménye az, hogy sokan otthonról dolgoznak és bizonyos szinten korlátozva van a mozgásterünk. Ezen tényezők megkönnyíthetik a hajbeültetés utáni időszakot, ugyanis a beavatkozást követően egy hét pihenés javasolt. A fej és a szem környéke pár napig elképzelhető, hogy be fog dagadni, ezért is lehet előny, hogy nem mozgunk annyit a járvány ideje alatt. Ezen kívül van még pár dolog, amit a hajbeültetést követően be kell tartani. A teljesség igénye nélkül nézzünk:

• Ne dohányozzon

• Ne fogyasszon alkoholt

• Ne igyon kávét, fekete teát és szénsavas italokat

• Kerülje a nehéz dolgok emelgetését és a hirtelen mozgásokat

• Kerülje a sportolást és a fodrászatot

Mi a teendő amennyiben szeretne egy hajbeültetésen részt venni?

Amennyiben kíváncsi arra, hogy elvégezhető-e a hajbeültetés, és szeretné az ezzel kapcsolatos kérdéseire egy profi csapattól megkapni a választ, akkor keresse fel a HIMG Hajbeültetési Klinika szakembereit!