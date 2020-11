4 dolog, amivel a targoncák felveszik a versenyt az személyautókkal (x)

Milyenek a jáművek, melyek minden nap több tonna árut mozgatnak?

TUDTA, HOGY A HÉTKÖZNAPJAINKBAN KEVÉSBÉ LÁTHATÓ RAKTÁRAKBAN IS UGYANOLYAN TECHNIKAI FORRADALOM ZAJLIK, MINT AZ UTAKON?

Az intralogisztika (így hívják ugyanis a raktárakon belüli árumozgatást) is felveszi a versenyt az autózással.

Mielőtt hozzánk kerül az áru futárral, teherautókkal vagy kamionokkal, többször is helyet változtatnak élettartamuk során: népszerű nevükön „békákkal“ (raklapemelő, emelőkocsi) tologatják őket, targoncákkal szállítják, ha nehezebbek vagy sokan vannak egyszerre raklapra téve. Tolóoszlopos targoncák pakolják őket magas állványokról, vagy éppen komissiózóval gyűjtik össze precízen a raktárban rendelések alapján.

Hogy mi ebben a forradalmi? Lássuk, hogyan követik a targoncák az autóipar trendjeit:

Egy mai modern autó kíméli a környezetet. Az elektromos meghajtás a jövő. Ugyanez igaz az árumozgatásnál is. A legújabb fejlesztésű targoncák és emelőkocsik már több éve elektromos energiával működnek. A lítiumion-technológia - amit talán először a mobiltelefonok akkumulátorában láttunk -, jelentősen megváltoztatja a raktár életét is: az ilyen gépek halkabbak, nem bocsátanak ki károsanyagokat, gyorsan utántölthetők és természetesen gyorsak.

Az automata gépjárművek is nagy fejlődésen mentek keresztül és egyes autómárkák újításaival már ott tartunk, hogy nemcsak a sebességváltás automatikus vagy a tempomat állítja a sebességet, de lassan önvezető autók járnak majd az utakon. Ebben az intralogisztika tulajdonképpen már meg is előzte az autóipart. Magyarországon is működik számos olyan raktár és üzem, ahol teljesen automata targoncák, vezető nélkül hozzák-viszik az árut. Pontosan megtervezett útvonalak, kevesebb hiba, az emberi munkaerőnek pedig jut idő más, komplexebb munkák elvégzésére is. Nem utolsósorban mindez nagyon hatékony és időtakarékos.

A biztonság is olyan faktor, ami fontos szempont az autóvásárláskor. Így van ez a raktárakban is. Veszélyes terep, így ha a járművek olyan eszközökkel vannak felszerelve, amelyek segítenek a balesetek elkerülésében, máris jobban lehet teljesíteni a napi „küldetést“. Tudta, hogy egy jól felszerelt targonca személyfelismerő tolatókamerával is rendelkezik? Sőt, képes automatán beállítani a sebességet attól függően, hogy kül- vagy beltéren dolgozik! Kanyarodásnál pedig lecsökkenti a sebességet elkerülve felborulást.

Minden digitális. Autóink szinte gombnyomásra működnek és megmondják, merre kell mennünk. Nincs értelme motorháztetőt nyitni egy kis bütykölésért. A targoncákat is lehet teljesen digitális rendszerben működtetni: a kezelő nélkül kontrollálni és naplózni a működését, az útvonalát és összekötni az egész raktárirányítással és leltárrendszerrel.

Mind a négy terület azt a célt szolgálja, hogy könnyebb legyen a munkavégzés, az árumozgatás, ahogy ez a személyautók kezelésére is igaz. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy egyre több női targoncakezelő jelenik meg a raktárakban, ami örvendetes hír ebben az igazán férfias szakmában.