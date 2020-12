4+1 jó tanács: Így lehet törhetetlen a telefonja! (x)

Önnek is megvan a kép, ahogy a nagy értékű okostelefon egy rossz mozdulat miatt dermesztő csattanással a padlón vagy rosszabb esetben a betonon landol? És a következő vérfagyasztó másodpercek, amikor kiderül, hogy megjelent-e a kijelzőn, vagy üveg hátlapon a pókhálószerű törés, esetleg egy zavaró, mély karcolás? A kellemetlen élmény megelőzésére manapság már nagyszerű kiegészítőket találhatunk, amelyek akár nagyobb ütés ellen is kiváló védelmet nyújtanak.







1. Kihagyhatatlan: a kijelző védelme

Bár manapság már a legtöbb közép- és csúcskategóriás készülék Gorilla Glass kijelzővel érkezik, sajnos nem példa nélküli, hogy egy nagyobb esés mégis összezúzza az érintőképernyőt. És bár az ilyen kijelzők elvileg karcállóak is, de sosem árt az extra védelem. Több lehetőség közül is válogathatunk: jó megoldás a polikarbonát fólia, de az edzett üveglap vagy a nanotechnológiás kijelzővédő folyadék is.

A kijelzővédő folyadék előnye, hogy rendkívül könnyen felvihető, bármilyen típusú készüléknél alkalmazható, és láthatatlan védelmet biztosít. Ugyanakkor mélyebb karcok és ütés ellen nem képes megvédeni az érzékeny kijelzőt.







Ennél erősebb védelmet biztosít, és ugyan látható, de vékony megoldás a kijelzővédő fólia. Az átlagos kivitel 3H keménységű, de érdemes inkább a nagyobb védelmet nyújtó 7H fóliát választani.

A legbiztosabb védelem pedig az edzett üveg, ami ugyan a legvastagabb, de 9H keménységével nagyobb ütésektől is megvédi a mobilunkat.

2. Ütésálló telefontokok a nagyobb biztonságért

Ne feledkezzünk meg a telefon többi részéről sem! Sajnos a legtöbb készülék esetében a többi rész is meglehetősen sérülékeny, ráadásul egy nagyobb ütés tönkreteheti a készülék belsejében rejtőző finom elektronikát. Az ütésálló telefontokokat különleges gyártási technológiával készítik, de mindössze minimális méretkülönbséget tapasztalhatunk a hagyományos tokokhoz képest. Így külsejük ugyanolyan mutatós, viszont máris nagyobb biztonságban tudható a készülék! Ütésálló telefontokból kiemelkedő minőséget képviselnek a Ringke, Verus és Forcell márkájú tokok.







3. Bumper telefontokok az elegáns megjelenést kedvelőknek

A bumper tok az ütésálló tokok egy speciális fajtája. Ezek tokok ugyanis minőségi merev műanyag, vagy aluminium kerettel készülnek, Az egyszerű, tiszta vonalvezetésű vékony fémtokokon kívül elérhető a bumper telefontok TPU szilikonból készült változata is. A TPU szilikon különleges, légzsákszerű szerkezetének köszönhetően nagyfokú rázkódáscsillapítást és ütéselnyelést biztosít. Mindehhez tetszetős külső jár: a bumper telefontokok megjelenése exkluzív, üzleti környezetbe is remekül illik. A kategória prémium márkái az Ipaky, Verus és Spingen.







4. Egy klasszikus: flip telefontokok

A flip azaz széthajtható telefontokok nagy előnye, hogy minden oldalról védik a készüléket. Ebből létezik felfelé nyíló és könyvborítószerűen oldalra nyitható változat. Utóbbit széthajtva akár állványnak is használhatjuk, ami igen jól jöhet videónézés közben.

A flip tokok a telefonnak igényes megjelenést kölcsönöznek, tapintásuk kellemes. Az alsó és felső lap belseje puha enyhén bolyhos anyaggal van borítva, aminek köszönhetően a kijelző nem karcolódik össze. A telefont pedig egy megerősített TPU szilikon keret tartja a helyén, ami biztosítja, hogy nagyobb ütődés esetén se essen ki a készülék a keretből.

+1 tipp: Válasszunk minőségi tokot!

