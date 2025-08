Már semmi sem lesz olyan, mint az energiaválság előtt, de van megoldás a magas árakra

Ezek hatására az elmúlt években az az energiaválság előtti alapvetés is megingott, miszerint a gázpiaci árak a fűtési igény miatt télen hagyományosan nagyobbak, mint nyáron, ami a gáztárolók feltöltésének racionalitását is megkérdőjelezte energiakereskedői szempontból. 2025 elején ugyan e téren is korrekció történt, de a tárolási kötelezettségek és egyéb szabályozási irányok, a geopolitikai viszonyok és az LNG-piaci kilátások alakulása továbbra is érzékenyen érinti a piacokat.