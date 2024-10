Mit lehet tenni, ha fél évig tart eladni egy autót? Autónk bérbeadása hozhat passzív bevételt.

“Kiszámíthatatlanul alakul Magyarországon a használtautó-piac, a hatalmas visszaesés után bár stabilizálódott valamelyest a kereslet, ezzel párhuzamosan az autók árai csökkentek. Eközben súlyos válságban van az autóipar egész Európában, Németországban például 30 százalékkal csökkent az új autók regisztrációja a kereskedőknél. Nem úgy alakul az elektromos autók iránti kereslet sem, mint arra korábban sokan számítottak, az évek óta jelentkező inflációs nyomás és a lakosság csökkenő életszínvonala is azt eredményezte, hogy kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy új vagy akár használt autót vegyenek” - vázolta a piaci körülményeket Szabó Lajos, a RentBen alapítója.

Fotó: Rentben kft

Jó megoldás lehet az autóbérlés vagy bérbeadás

A lakások hagyományos vagy Airbnb-típusú bérbeadása már teljesen megszokott, sokan tesznek szert ilyen módon pluszjövedelemre. Az autójuk esetében azonban korábban kevesen mertek belevágni hasonló üzletbe. Az utóbbi pár évben azonban egyre népszerűbbé vált ez a lehetőség mind a bérbeadók, mind a bérlők oldaláról.

„A nyári időszakban sok bérbeadó csaknem 100 százalékos kihasználtsággal tudta kiadni az autóját. Ez a trend arra utal, hogy egyre kevesebben tartanak fenn saját autót, és vásárlás helyett inkább bérelnek, különösen akkor, ha rövid távra, például nyaraláshoz, randira vagy csak kivételes alkalmakra van szükségük kocsira” - hangsúlyozta Szabó Lajos. „Az elmúlt évben az autóbérlők és a regisztrált tulajdonosok száma is ötszörösére nőtt, mintegy 50 városban nőtt egységesen a kereslet és a kínálat is, egyes autótulajdonosok már jövő nyárra is kaptak foglalásokat.”

Fotó: Rentben kft

Több hónapos várakozási idő és arcátlan alkudozás

A használt autók értékesítése egyre hosszabb időt vesz igénybe, akár fél év vagy több is eltelhet, mire sikerül vevőt találni egy-egy korosabb járműre. Rengeteg gépjármű kel el mélyen a meghirdetett ár alatt, mert a hosszú várakozás után a tulajdonosok már engedékenyebbek.

„Megjelentek a RentBenen azok az autókereskedések és magánemberek, akik rájöttek, hogy a több hónapos, féléves eladási időt nem kell parkolva töltenie az autónak, hanem addig is pénzt kereshetnek vele. Mivel a bérbeadással akár egy év alatt is meg lehet keresni egy használt autó árát, többen úgy döntenek, nemcsak az eladásig adják ki az autójukat, hanem inkább ahelyett, hiszen így rendszeres bevételforrássá válik a gépjármű” - osztja meg a bevételszerzési trükköt a RentBen alapítója.