Extravagáns színek és minták, melyek idén visszakúsznak az otthonainkba (x)

A 2024-es évben sem lesz ez másképp: ebben az évben várhatóan tovább erősödik majd az egyediség iránti igény. Éppen ezért a tervezők olyan színekkel és mintákkal kísérleteznek, amelyek korábban talán szokatlanok vagy kevésbé elterjedtek voltak. Nézzük, milyen extra lakberendezési trendeket hoz az új év!

Fotó: 123rf.com

Nem mindennapi színek

A színeknek meghatározó szerepe van abban, hogy hogyan érezzük magunkat egy lakásban. Nem mindegy, hogy milyen árnyalata van a padlónak, hogy milyen színű kerámiafestéket kenünk fel a falakra vagy hogy milyen színekben játszanak a kiegészítőink. Éppen ezért, ha meg is tetszik nekünk egy-egy divatszín, csak mértékletesen, a saját stílusunkat és a teljes harmóniát figyelembe véve alkalmazzuk azt az otthonunkban.

2024-ben számíthatunk arra, hogy ismét hódító útjára indul a smaragdzöld, amelynek gazdag, mély árnyalatai a luxust és a természetességet egyesítik. Így nem is csoda, hogy ismét divatba jön, hiszen a modern kor embere számára e két elem kulcsfontosságú. Egy ilyen szín a teret élettel tölti meg, és jól működik más élénk színekkel, de a neutrális árnyalatokkal kombinálva is.

Szintén több helyen láthatjuk majd az említett hetvenes évek egyik kedvencét, a merész narancssárgát. Az ilyen színek energiával tölthetik meg a teret, miközben serkentik a kreativitás kibontakozását. A színes bútorok és kiegészítők használatával az otthonok egyedi karaktert kaphatnak.

Ha kedveljük a bíbort, akkor itt az idő, hogy ezt is beépítsük az otthonunkba! Ez az árnyalat mindig is a luxust és a gazdagságot szimbolizálta. A 2024-es évben várhatóan a barokk stílusú bíbor árnyalatok térhetnek vissza, hogy drámaiságot és eleganciát hozzanak létre a belső terekben. Fontos azonban, hogy ne vigyük túlzásba az alkalmazását – például ne fessük be az összes falat ilyen színű kerámiafestékkel, mert az már nyomasztó hatást kelthet.

És ha már mértékletesség: az új évben a szénfekete is nagyon trendinek számít majd. Természetesen a fekete mindig divatos szín volt – és jó eséllyel az is marad –, de a szénfekete egy még drámaibb és kifinomultabb megközelítést hozhat. A matt vagy fényes felületekkel kombinálva lenyűgöző hatást érhetünk el.

Mostanra egyébként a Pantone közzétette azt is, hogy mi lesz az év hivatalos színe 2024-ben. Ez nem más, mint Peach Fuzz árnyalat, ami egy egészen kellemes barackos árnyalat. Tehát ez lesz az egyik legdivatosabb szín, amit alkalmazhatunk az otthonunkban, ám ez nem számít túl extrémnek vagy feltűnőnek.

Extravagáns minták

Ha valaki szereti a modern-minimalista stílust, és az ahhoz illeszkedő extrább geometrikus formákat, annak van egy jó hírünk: 2024-ben ez is divatba jön! Az olyan merész geometriai minták, mint például a háromszögek, a rombuszok és a sokszögek felhasználása kifinomult és modern megjelenést kölcsönözhet a térnek.

A nyolcvanas évek kapcsán említettük a florális mintákat, amelyek idén visszatérnek az otthonokba. Tény, hogy a virágok és más növényi motívumok valamilyen formában mindig trendinek számítanak, de a 2024-ben várhatóan még extravagánsabb és merészebb változatokra számíthatunk.

Szintén jó ötlet lehet ebben az évben különleges, vízfesték hatású mintákat alkalmazni az otthonunkban. Legyen szó akár a falfestésről, akár a bútorokról vagy a kiegészítőkről, ez igazán könnyed és művészi hatást hozhat be a falak közé.

Ha pedig szívesen kombinálunk egymással merész színeket és mintákat, 2024-ben ezt is megtehetjük, ráadásul igazán trendik is lehetünk vele! A vegyes és élénk szín- és formakombinációk egyedi és izgalmas atmoszférát teremthetnek a lakásban.

Ezen trendek kombinálásával és azok személyes ízlésünk szerinti alkalmazásával olyan belső teret hozhatunk létre, ami kifejezi egyéniségünket, miközben hódol a modern, extravagáns stílusnak. Azonban fontos megjegyezni, hogy mindig tartsuk szem előtt az egyensúlyt, és ne essünk túlzásokba, hogy az otthonunk kiegyensúlyozott, kényelmes és legfőképp otthonos maradhasson.