Az akadályokat lehetőségekkel kell lebontani (x)

Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők széleskörű integrációját. Rita már második éve a Szerencsejáték Zrt. játszótérépítési programjának jószolgálati nagykövete. Egy olyan programé, amelyben cél, hogy a fogyatékossággal élők integrációja és az elfogadás már gyermekkorban megvalósulhasson. Az olimpikon kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegséget, egy ritka, genetikai rendellenességet, amely miatt Flóra kerekesszékkel közlekedik. Interjú Drávucz Ritával.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Milyen üzenetek segíthetik szerinted az elfogadást?

A felelősség erősítése. Sokféle közösségben élünk, nyitottak legyünk és ne előítéletesek. Az, hogy jó adni, legyen az figyelem, szeretet, szolgáltatás vagy bármilyen adomány.

Milyen gátat látsz esetleg másokban, akik éppen ezért nem mernek nyitni?

Félelem, hogy ki mit gondol, vagy mi lesz akkor, ha más véleményen vagyunk egymástól. A lehetőségek. Mert egyszerűen fizikailag vagy anyagilag nem tud megtenni dolgokat hiába szeretné.

Hogyan lehetne ezeket lebontani, ezeket a gátakat feloldani?

Beszélni róla, bemutatni és segíteni őket, amelyet szintén bemutatnánk, hogy honnan hová haladtunk. A médiának és a nagyobb cégeknek is óriási a szerepe ebben. Példát mutatnak sokaknak.

Miben látnád az előrelépést, fejlődést?

Akikről szólnak a hírek, azok beszéljenek erről. Esetleg mutassák meg hogyan és miért kapcsolódnak 1-1 ügyhöz. Kinyitni a kapukat óvodákban iskolákban, ezzel mindenki jól jár, mert megtanul figyelni adni és szeretni. Az eszköz és anyagi igényeket biztosítani a családok számára. nagyobb mértékben kell támogatni őket, hogy jobb életük lehessen, járhassanak úszni, legyenek elérhetőek a fejlesztések nagyobb mértékben az egészségügyben. Sok területet érint: oktatás, egészségügy, sport, közlekedés, mindenhol ott vagyunk úgy, mint más.

Hogyan élted meg, társadalmi szinten milyen evolúciója van az elfogadásnak?

Pozitívan, szeretek abba belegondolni, hogy mi vagyunk azok, akik ebben a fontos ügyben építjük a jövőt. Országos szintű kampányokra, mozgalomra van szükség, egyre többre.

A nemzeti lottótársaság 2017-ben indította el A játék összeköt! elnevezésű programját, aminek keretében olyan befogadó játszóterek épültek országszerte, amelyek a fogyatékossággal élő gyermekek számára is könnyedén megközelíthetők. Az egyes játékelemek között kerekesszékkel is segítség nélkül közlekedhetnek és azokat önállóan is használhatják, ezáltal ép társaikkal közösen élhetik át a játék örömét.

A Szerencsejáték Zrt. a kelet-közép-európai lottótársaságok közül elsőként indította útjára az időszakosan megjelenő Nagykarácsony sorsjegyet, amelynek értékesítésével jelentősen hozzájárul ezeknek az inkluzív játékbirodalmak megépítéséhez. A termék megjelenése ugyanakkor kettős célt is szolgál a fogyatékossággal élő magyar gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Egyrészt a sorsjegyen elhelyezett és a kapcsolódó széleskörű kommunikációban megjelenített szemléletformálási üzenetek erején keresztül segíti elő a változást, másrészt a termék bevételéből elindult a nemzeti lottótársaság nagyszabású befogadó játszótérépítési programja.

A játék összeköt! programmal kapcsolatos további információk a https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/a-jatek-osszekot címen érhetők el.