Gyönyörű tapéták hangulatos őszi design trendek (x)

Az őszi trendek a lakberendezés egy gyönyörű tapéta esetében is legalább olyan színesek és változatosak, mint amiket a kifutókon láthatunk. Egy azonban minden évben állandó: hogy valamennyi őszi trend az otthonaink meghitt, békés elvonulását célozza meg, azt, hogy élettereink pihentető hatással és egyben a feltöltődés lehetőségével ajándékozzanak meg bennünket.

Fotó: Tapétatrend

Akár egy igazi kis meleg kuckó, úgy ölelnek majd körbe ezek a mesés, meleg, puha tónusok és minták - melyek leginkább a természetből, annak színeiből és motívumaiból táplálkoznak.

Nézzük, milyen őszi trendek, őszi tapéták gyönyörű arzenáljából válogathatunk az idén!

1. Természetes árnyalatok és minták

Legjobbak a természetből merített színek, az őszi avar, a termések, gyümölcsök, és a lehulló falevelek gazdag, meleg tónusai! Az olyan színek, mint az okker sárgák, sütőtök sárgák vagy a narancs és a rozsda meleg és lágy árnyalatai, vagy a natúr földszínek, olivák, meleg szürkék mind-mind olyan árnyalatok, melyek a legtöbb enteriőr stílusba beilleszthetők - még akkor is, ha történetesen minimál stílusú az otthonunk. Ebben az esetben azonban az arányokra érdemes odafigyelni: a semleges színek mindig 3:1 arányban legyenek a harsányabb sárgákkal, okkerekkel vagy narancs árnyalatokkal szemben.

Persze, nem muszáj feltétlenül őszies színűre festened vagy tapétáznod a falakat,: választhatod a minden évszakban és minden stílushoz jolly joker szürkék jótékony, nyugtató hatásait is! Ez a kellemesen strukturált, szürke vinyl tapéta páfrány mintával ragyogóan mutat bárhol, legyen az előszoba, étkező, konyha, nappali, háló - avagy fürdőszoba enteriőr…

Fotó: Tapétatrend

2. Nyugodt és békés földszínek

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, otthonainkban, a lakberendezés terén is előtérbe kerülnek a melegebb árnyalatok. Ezeknek a segítségével meghittebbé, kuckósabbá, sőt még derűsebbé is válik a belső tér. Ha tehát esetleg még festés illetve tapéta választás előtt álltok, érdemes a nyugodt földszínek mellett dönteni - ezek ugyanis könnyen kombinálhatók, és valamennyi lakberendezési stílusba egyszerűen beilleszthetők. Idén ősszel igazán széles a kínálat: a meleg tónusú, semleges árnyalatok egész arzenálja itt hever a lábunk előtt, legyen az a homok, a gomba, a fahéj, a terrakotta, karamell, réz vagy a különböző, mélyebb zöldek és pasztell zöldek tónusai.

Ezeket mind kombinálhatjuk finom mintákkal, textúrákkal - mint amilyenek például a fa vagy a kő erezetek természetes mintái. Egy márvány mintás tapéta, és járólap a természetes földszínek meleg és időtlen árnyalataiban mindig nyerő választás, és gyönyörű harmóniába hozható a meghittséget sugárzó fa árnyalatokkal és a meleg fényekkel.

Fotó: Tapétatrend

3. Méz és mustár

Az idén a mézes árnyalatok, mint a borostyán, az arany vagy a mustársárga igen kedveltek és népszerűek az enteriőrökben. Akár kortárs darabokon jelennek meg, akár a retró vagy vintázs tárgyak illetve tapéták tónusain, minden esetben modern, vidám, és meleg lesz az összhatás. Választhatod mintásban, strukturált felülettel, de egy egyszínű mustár vagy homokszínű tapéta is számtalan felületben és árnyalatokban választható, és minden modern, kortárs valamint loft stílusú térbe harmonikusan beilleszthető.

Fotó: Tapétatrend

04. Az erdő zöldjei

Az őszhöz illő mélyzöld erdő árnyalatok továbbra is népszerűek, divatosak maradnak. Ezek a kellemesen hűvös és egyszerre elegáns színek kiválóan kombinálhatók a fa barnás meleg tónusaival és az arany nemes eleganciájával. Ami pedig az őszi trendi tapéta újdonságokat illeti, mit szólnátok egy ilyen gyönyörű luxus hangulatú, smaragdzöld virágmintás Ejiffinger design tapéta dekorációhoz? Akár a nappalit, akár a hálót vagy az étkezőt remekül hangulatba hozza, legyen az bármely kortárs stílusban berendezve.

Fotó: Tapétatrend

05. Réz és rozsdabarna

A rezes és rozsda árnyalatai is tipikusan őszi színek, az őszi avar izgalmas és változatos tónusai. Ezek a meleg fémes színek jól illeszkednek a fa, az üveg, és a kerámiai anyagokhoz, de szőttesekkel, mekleg puha takarókkal is jól mutatnak. A réz vagy rozsdabarna árnyalatú tapéták meghitt melegséget varázsolnak az otthonodba az év bármely időszakában.

A levelek, faágak mintáival is remekül felidézhető az őszi természet: mit szólnátok például ehhez a gyönyörű természetes páfrány levél mintás tapéta dekorációhoz, az okker és a réz elegáns, fényes árnyalataiban?

Fotó: Tapétatrend

06. Bíbor, lila, és burgundy

Az őszi trendek és a gyönyörű őszi színkavalkád elmaradhatatlan árnyalatai természetesen az idén is visszaköszönnek, felbukkannak mind a ruhatárunkban, mind pedig az otthonainkban - legalább egy kis színfolt erejáig, egy-egy kiegészítőn, az ágytakaró vagy a tapéta mintájában. Ezek az erőteljes és ragyogó színek élettel töltik meg a teret, izgalmas kontrasztot alkotva más árnyalatokkal. Választhatod őket csak-egy mintán, de akár telibe is burkolhatsz, tapétázhatsz vele egy-egy falat! Ez utóbbira tökéletesen alkalmas egy ilyen izgalmas, struktúrált, erezet mintás bordó tapéta, melyet a skandinávtól kezdve a klasszikus, modern, és az elegáns enteriőr stílusokhoz is éppúgy bevethetsz, az előszobától egészen a hálóig bárhol jól fog mutatni. Feketével, fehérrel, bézzsel és arany kiegészítőkkel kombinálva pedig páratlanul elegáns, luxus hatást érhetsz el.

Fotó: Tapétatrend

07. Mély tengerkék tónusok

A mély tengerkék árnyalatok - hasonlóan a sötét fenyőzöldekhez - szintén erős őszi trendszínnek számítanak, és időről időre visszatérnek a lakberendezésben, és persze a tapéták színeiben is. Ezek a színek nyugalmat és eleganciát sugároznak, azonban nem mindegy, milyen kombinációban alkalmazzuk őket. Ha őszies enteriőrt szeretnénk megteremteni most, akkor arra érdemes ügyelni, hogy a mély tengerkék mellé földszínekkel társítsuk, különben inkább nyárias, tengerész hangulatú lesz a végeredmény.

Ha pedig elegáns, izgalmas élményt szeretnétek kihozni ebből a színvilágból, akkor a mi ajánlatunk ez az elegáns, mégis modern türkiz 3D hatású design tapéta, melynek vinyl anyaga mosható, így akár még a fürdőszobába is tervezhető.

Fotó: Tapétatrend

08. Az “egy tónus” elve, a monokróm harmóniája

Ha a letisztult, egyszerű megoldásokat kedveled, akkor feltétlen érdemes kipróbálnod az “egy színtónusból álló paletta” elvét, mely egyre népszerűbb már a lakberendezés terén is. Ezt úgy érdemes kezdeni, hogy kiválasztasz egy fő színt, majd annak hasonló tónusaiból válogatod mellé a kiegészítőket, dekorációt. Jó, ha minél több textúrában hívod életre ezeket az egynemű árnyalatokat. És egy másik jó tanács: ha belevágsz ebbe az egytónusú kompozícióba, akkor ne felejts el egy csipetnyi feketét is betenni kontraszt gyanánt - ez lehet egy fekete váza, képkeret, de a tapéta mintájában is egy-egy kisebb részlet. Nagyon szép az is, ha egy strukturált tapéta felületet választasz, amit elvihetsz a glamour irányába is, egy enyhe metálos vagy gyöngyházfényű felülettel.

Fotó: Tapétatrend

09. Egyedi és kézműves hatások, rusztikus textúrák

Az egyik kedvenc trendünk jön velünk az idén ősszel is: a rattan és a kézi szőttesek gyönyörű textúrái és színei egyre több kisbútoron, lakáskiegészítőn jelen vannak, sőt a különböző frontokon, a tapéták mintáin, izgalmasan strukturált felületein is visszaköszönnek. Érdemes tehát beszerezned néhány rattan vagy szizál kosarat, lámpabúrát, vagy szőnyeget. A kosarakat meg is töltheted pihe-puha takarókkal, és helyezd el a kanapé közelében a nappaliban. Vagy vegyél egy vastag szemű rusztikus szőnyeget, ami extra puhaságot és melegséget ad a nappalidnak. Még mindig divatos a báránybőr szőrme, ami lehet valódi és öko-bőr is - a hangsúly a kényelmes puhaságon van. Az idei ősz a kényelem mellett a fenntarthatóságot is főszerepbe helyezi: a kézműves alkotások mellett saját fotók, kézzel festett kiegészítők, és akár papírmasé bútorok is helyet kaphatnak. És a tapéták hogyan illeszkedhetnek ebbe a trendbe?

Nos, egy szép textilhatású tapéta a maga izgalmasan strukturált felületeivel, finom és természetes árnyalataival megkoronázza a helyiség atmoszféráját, és meghittséget, meleg összhatást kölcsönöz valamennyi szobának, helyiségnek. A Casamance luxus tapétát most világosszürke strukturált textilhatású felülettel láthatod képünkön - de emellett számtalan árnyalatban, mintázattal illetve felülettel válogathatsz a szebbnél szebb textilhatású tapéták széles kínálatából.

Fotó: Tapétatrend

Beleszerettél egyik-másik itt bemutatott szépségbe? Vagy valami egészen mást keresel, és szívesen nézegetnél még további inspirációkat? Akkor várunk szeretettel webáruházunkban illetve személyesen is. A Tapétabolt Budapest üzletében kollégáink készséggel segítenek Neked - és ha tervező vagy, akkor megrendelőidnek is - a választásban!