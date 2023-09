Hogyan deríthető ki az e-mail cím tulajdonosa? (x)

Miért fontos a tulajdonos kiléte?

Alapvetően logikus felvetés, hogy ha egyszer adott az email címek listája, akkor tulajdonképpen miért is érdekes annyira, hogy ki a tulaj? Ez nem pusztán az adatgyűjtésről szól, bár ez is egy nyomós érv mellette. Ha a tulajdonos megvan, akkor megvan a név, amin az ügyfél konkrétan megszólítható, és amin keresztül a stratégia egy névtelen, arctalan marketinghúzásból személyes megkereséssé változhat. Mondanunk sem kell, hogy a siker ebben az átalakulásban rejlik. A másik helyzet sem ritka, amikor a név adott, viszont nem tartozik hozzá e-mail cím, ez még kezelhetetlenebb felállás egyébként. A jó hír az, hogy ennek a gordiuszi csomónak a kibogozására is van mód. A megoldás a fordított keresés, aminek a közbenjárásával a bevitt, rendelkezésre álló adatok alapján begyűjthetőek a hőn áhított információk. A másik út, ha magára az emberre irányul a keresés, és rajta keresztül feljöhet az összes releváns e-mail cím. De rögtön kifejtjük mindezt bővebben is!

Fotó: Freepik

Néha a legegyszerűbb a legnagyszerűbb megoldás is!

Az első keresési formula, ami már-már bagatellnek tűnik, és mégis működik, az a kedvenc keresőmotor alkalmazása. Például ha az a cél, hogy egy adott e-mail címről kiderüljön, hogy kihez is tartozik, akkor a keresőmotorba kizárólag magát az e-mail címet kell beírni minden egyéb kifejezést mellőzve, ezáltal a keresés valóban csak és kizárólag az e-mail címre vonatkozik. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy akkor az első találat fel is hozza a várt információt, tény, hogy ez a típusú kutatómunka időt, energiát követel. Viszont az mindenképpen előremutató információ, hogy az e-mail címek olyannyira egyediek (hiszen másképpen nem is valósulhat meg a regisztráció), hogy nincsen két egyforma, ezáltal ha akár csak egyetlen egy találat is kijön, az már felhasználható.

De mi van akkor, amikor pont, hogy a tulajdonos neve az az egy adat, ami rendelkezésre áll? Akkor is jöhet a keresőmotor. A keresőmezőbe ekkor a nevet kell beírni, valamint néhány tisztázó, kiegészítő kifejezést, amiből a kereső értelmezi a szándékot. Az idézőjel használata kulcsfontosságú minden összetartozó szó esetén, tehát például a nevet idézőjel kell, hogy keretezze, ebből tudja a kereső, hogy azok a szavak összetartoznak.

Mennyire éri meg speciális keresőmotor alkalmazásában gondolkodni?

Az általánosan közkedvelt keresőmotorok használata azért praktikus, mert egyszerre több találat is begyűjthető, ugyanakkor pont ez a hátrány is az esetükben, lévén túl sok az átnézésre váró információ. Ezzel szemben a speciális keresőmotorok lehetővé teszik az e-mail cím alapján történő keresést, amin keresztül nyilvánvalóvá válhat, kihez tartozik az elérhetőség, vagy valamilyen személyes adat megadásával (név, telefonszám, felhasználónév) előcsalogathatóak a hozzá tartozó elektronikus levelezési címek. A biztosított szolgáltatások keresőmotoronként eltérőek, ezért célszerű előbb tájékozódni, és felmérni, hogy az egyéni igények ismeretében melyik variáció a leginkább megfelelő.

Egy ingyenes példa a TruePeopleSearch, míg a BeenVerified egy fizetős alternatíva. Utóbbi akkor kitűnő választás, ha cél az átfogó profilkeresés, azaz a minél több lényeges adat gyűjtése, amik aztán a későbbiekben a különböző marketingstratégiák kidolgozásánál jól jöhetnek.