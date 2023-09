Felelős fogyasztás – gyakorlati tippek: utazás, divat, étkezés, technológia (x)

Fenntartható utazás

Az Utazási és Turisztikai Világtanács szerint az utazási ágazat a világ üvegházhatású gázkibocsátásának 8–11 százalékát okozza. Ezért az utazási, turisztikai ipari ágazatnak változásokat kell(ene) bevezetnie az éghajlati katasztrófa elkerülése érdekében. A gyors szén-dioxid-mentesítésre megoldást nyújthat a rövid távú repülőjáratok eltörlése és helyettük (belátható távolságon belül) olyan alternatívák választása, mint amilyen a busz- vagy a vonatközlekedés. A jövőbe mutató példákat azért bőven lehet találni. A világ számos országában a helyi közlekedés emberi erővel történik, ami általában a gyalogos és a kerékpáros utazást jelenti.

A Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó és Élményprogram közlekedés és logisztika ágaza-tának kiállítói között szerepel a Hellovelo Zrt., elektromos rásegítésű kerékpárokra specializálódott flottakezelő. A Hellovelo Zrt. lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy magas árkategóriájú, prémium elektromos kerékpárokkal bővítsék a juttatásaik körét. Az elektromos kerékpároknak számos előnye ismert, innovatív módon támogatják a környezetvédelmet és a dolgozók egészségét, ugyanakkor költséghatékony megoldást jelentenek az autóflottához képest.

Az ALTE-GO is a fenntartható közlekedés támogatója. A cég költség- és energiahatékony elektromos autótöltő rendszereket értékesít, telepít, üzemeltet országszerte teljeskörűen, lakossági és vállalati ügyfelek részére egyaránt. Termékeik és szolgáltatásaik között olyan innovatív megoldásokat is találni, mint amilyen a dinamikus energiamenedzsment-rendszer vagy a töltések elszámolását biztosító informatikai rendszer.

Divat kicsit másképp

A túltermelés és a túlfogyasztás miatt a textil- és ruhaipar az utóbbi időben az egyik legszennyezőbb és társadalmi méltányosság szempontjából is megkérdőjelezhető iparággá vált. A pozitív változás érdekében azonban számos olyan lehetőség közül választhatunk, amellyel a karbonlábnyom csökkenthető. Egyéni szinten ilyen lehet a használt ruhák vásárlása vagy a már meglévők átalakítása és felújítása, továbbá a ruhakölcsönzés, illetve a tudatos vásárlás, amely során környezetbarát, biológiailag lebomló termékeket választunk. Kedvező tendencia, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb a használt cikkek – ruhák, bútorok – vásárlása és az egymás közti cserebere. Ez egyrészt pénztárcakímélő megoldás, másrészt környezettudatossági szempontból is megfelelőbb választás, feltéve, hogy tényleg szükségünk van arra, amit vásárolunk. Így megnöveljük egy már meglévő áru használati idejét, és benne tartjuk az árut a körforgásban.

A fiatalságot említve, az idei Planet rendezvényén a Pécsi Tudományegyetem képviselőivel és hallgatóival is találkozhatunk. Az egyetem széleskörű tudásbázisával elkötelezett támogatója a fenntarthatósági törekvéseknek. Cleantech programjának keretében vállalkozásokkal együttműködve dolgozik a karbonsemlegesség megvalósításán. A PTE a „UI GreenMetric World University Rankings” nemzetközi programban a magyar egyetemek között az 1. helyen végzett. Zöld Egyetem Programjának keretében figyelemre méltó erőfeszítéseket tesz: ilyen a „PET-mentes Egyetem” koncepciójának megvalósítása, a megújuló energiaforrások, a szelektív hulladékgyűjtés és a víztakarékos megoldások alkalmazása, a zéró emissziós közlekedés népszerűsítése. A fenntarthatósággal foglalkozó kurzusok és kutatások száma egyre nő, és továbbra is nagy hangsúlyt kap az egyéni és a közösségi környezettudatos szemléletformálás.

Étkezés

Az Európai Unióban az ökológiai lábnyomunk nagyjából 40 százalékát az étkezés adja. Mivel ehhez mindannyian hozzájárulunk, ez az a terület, ahol a leggyorsabb és a legnagyobb változást tudnánk elérni. Mára tehát kijelenthető, hogy a jóléti társadalmaknak jelentősen meg kell(ene) változtatniuk a táplálkozási szokásaikat a növényi élelmiszerek javára. Ezzel kapcsolatban – bár konszenzus még nem született – abban többen egyetértenek, hogy a megoldásnak mindenképpen magában kell foglalnia a globális mezőgazdasági termelésre, ezen belül is a haszonállatok tartására és a takarmány előállítására fordított hatalmas területek csökkentését és a termelés nyomán eddig bekövetkezett természeti károk legalább részleges helyreállítását. A talajmegújító, regeneratív gazdálkodási módszer erre mindenképpen megoldás lehet.

A Planet Budapest 2023 egyik kiállítója, az Agrofutura Magyarország Kft. A cég a talajmegújító gazdálkodást kizárólag ökológiai módszerekkel végzi.

„A biológiai alapú gazdálkodás a természeti törvényekkel harmóniában működik, ezért hozzájárul az ember–jószág–termőföld–gazdaság–természet ökológiai egyensúlyának fenntartásához. Célunk az egészséges egyensúly megtartása a mezőgazdaságban. A kiállításra elhozzuk a Humusline Klímafarmot, amely egy biomassza-feldolgozó központ: komposztálunk, bioszenet gyártunk, prémium biológiai input anyagokat álltunk elő a gazdák számára. A gazdálkodási szaktanácsadás mellett, igény szerint, a klímafarm módszereit is átadjuk. Küldetésünk a független, önellátásra, öngondoskodásra és talajmegújításra törekvő gazdák támogatása.”

Technológia

A modern technológiák életünk legtöbb területét meghódították. Nincs ez másként a lakóhelyünkkel sem, legyen szó akár a családi házunkról vagy a lakásunkról. Az okosotthonoknak a fenntarthatóság szempontjából számos előnyük lehet, hiszen általuk optimalizálni tudjuk az energiafelhasználást, így jobban kontrollálhatjuk lakóterünket. Az okosotthonok segítségével egyszerűbben megvalósítható a környezettudatosabb életmód, ami nem utolsósorban költséghatékony és pénztárcakímélő is.

Az építkezések tekintetében a jövő otthonainak egyik jeles képviselője a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., mely a következőket vallja:

„Környezetvédelmi felelősségvállalásunkat igazolja, hogy a felhasznált alapanyagok, a betoncserép gyártása és felhasználása alapvetően környezetkímélők. A gyártás során zárt technológiát alkalmazunk, amelynek köszönhetően a cserepek előállítása sokkal kevesebb energiát emészt fel, így kisebb károsanyag-kibocsátással is jár. Gyártásunkat napelemparkok telepítésével is igyekeztünk még zöldebbé tenni. A tetősíkba integrált Generon napelemes tetőcserép stílusos módon hasznosítja a zöldenergiát, ezzel azok számára is környezetbarát alternatívát kínál, akik elkötelezettek az esztétikum és az épített környezet megjelenése iránt.”

Ha szeretnéd személyesen is megismerni a felelős fogyasztással és környezetvédelemmel foglalkozó további magyar cégeket, látogass el a régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvényére, a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expóra és Élményprogramra, melynek szervezője a Kék Bolygó Alapítvány. Az esemény egyedülálló élményeket, tartalmilag és látványvilágát tekintve is kiemelkedő kiállítást, kézzelfogható megoldásokat, szakmai programot és interaktív játékokat kínál a fiatalabb generációnak, a nagyközönségnek és az üzletnek egyaránt.

