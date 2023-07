A cumizás 5 előnye (x)

A cumizás előnyei

A cumizás megosztó téma az anyukák körében, ugyan úgy, ahogy sokan a szoptatásra esküsznek, néhányak pedig amint tudják a szoptatást abba hagyják, és áttérnek a tápszerre, vagy hasonló ellentét feszül a szülés mikéntje körül is. Cikkünkben – anélkül, hogy álllást foglalnánk – szeretnénk a cumizás témáját kicsit körüljárni, miért hasznos és mik lehetnek a hátrányai.

Fotó: Shutterstock

Sokan nem is tudják, hogy mekkora segítség lehet egy anyának, ha gyermeke legalább újszülött korában cumizik, illetve egy bizonyos korig, a gyermeknek is jótékony hatású. Hiszen a cumizás számos olyan előnnyel jár, ami legtöbbször nincs a köztudatban. A következőkben, öt olyan előnyt szeretnénk nektek bemutatni, amik megfontolásával te is könnyebben eldöntheted mi a legjobb gyermeked számára.

Megnyugtatás: Első ilyen előnye például, hogy a cumi természetes vágyat elégít ki a szopási reflexükkel kapcsolatban, ami segíthet a kisbabáknak megnyugodni és csillapítani a stresszt. A cumizás egyfajta kényeztető érzést nyújthat számukra, ami segít kivárni, míg eljön az evés ideje. Segítség az alvásban: Egy másik hatalmas előnye összefügg az előzővel, hiszen a megnyugtatás nem csak abban segít, hogy a babák kivárják az evés idejét, hanem az elalvás folyamatát is meg tudja gyorsítani. Sok kisbaba könnyebben tud elaludni vagy visszatérni az alvásba, ha cumizhat. A cumi által biztosított nyugtató hatás megkönnyítheti az elalvást és hozzájárulhat az alvási rutin könnyebb kialakításához. Fájdalom csillapítás: A cumizásnak egy olyan pozitívuma is van, amiről tényleg nem sokan tudnak, ez pedig a fájdalom csillapítás. A cumi használata segíthet a kisbabáknak a fájdalom enyhítésében, például, ha fogzási fájdalmaik vannak. A szopás segíthet enyhíteni a kellemetlenséget és lenyugtatni őket. Önállóságra nevel: A cumi adhat egyfajta önállóságot is a kisbabáknak. Ha nem csak az anyjuk vagy az apjuk mellett találják meg a nyugalmat, hanem a cumiban is megbíznak, akkor egyfajta önbizalom alakulhat ki bennük. A szülőknek is könnyebbség: ahogy már említettük, a cumizással nagyon sok gyermek magától, és könnyebben megnyugszik - sokszor még azok is, akik egyébként csak anyukájuk karjában hajlandók megnyugodni - így a cumival, a szülők is egy kis levegőhöz juthatnak.

Léteznek azonban hátrányok is…

Ahogy sok minden más esetében, a cumizásnak is megvannak a maga hátrányai, amik elsősorban a fogakat érintik. Hosszú távú és túl gyakori cumizás esetén a cumi nyomást gyakorolhat a kisbaba fogaira és állkapcsára. Ez fogazati problémákhoz vezethet, például az előtüskék elmozdulásához vagy torlódásához, illetve harapási rendellenességek kialakulásához. Emellett a beszédfejlődést is nehezítheti; ha a kisbaba túl hosszú ideig cumizik, akkor nem megfelelően fejlődhet a szájizmok és a nyelv mozgása. Ez befolyásolhatja a beszédfejlődést, például a helytelen hangképzést vagy a szókincs és nyelvtani készségek elmaradását eredményezheti.

Kialakulhat úgynevezett cumi függőség is, ha a cumit túl gyakran használják a kisbabák, akkor függőség alakulhat ki a cumihoz való érzelmileg vagy pszichológiailag való ragaszkodás formájában. Ez azt eredményezheti, hogy a kisbaba mindig a cumit keresi a megnyugváshoz, és nem tanulja meg más öngondoskodási mechanizmusokat.

Ezek a hátrányok azonban kis odafigyeléssel, egytől-egyig kikerülhetőek, mindegyik negatívum ugyanis összefügg azzal, hogy meddig cumiznak a gyerekek…

Meddig egészséges a cumi használata?

A cumi használatának ideális időtartama és egészséges határa egyéni lehet, és függ a gyermek fejlődési és szükségleteitől. Általánosságban elmondható, hogy a cumi használata az első 6 hónapban, különösen a szoptatás alatt, segíthet a kisbabának, ez idő alatt a cumizásnak nincsenek jelentős egészségügyi kockázatai, és akár előnyös is lehet a szoptatás támogatása szempontjából.

Azonban fontos, hogy a cumizás használatát fokozatosan csökkentsék, ahogy a gyermek növekszik és fejlődik. Ahogy a kisbaba eléri a 6 hónapos kort és elkezdi a szilárd ételek fogyasztását, célszerű a cumit fokozatosan kivonni, hogy ne zavarja az étkezést és ne befolyásolja a fogazat és beszédfejlődés normális alakulását.

Általában azt javasolják, hogy a cumi használatát teljesen hagyják el az első életév betöltése előtt vagy a második életév elején. Az időzítés azonban változhat a gyermek egyedi szükségletei alapján. Fontos, hogy a cumi használatát ne erőltessék, és figyeljenek a gyermek jeleire és reakcióira. Amikor úgy érzik, hogy a cumi már nem szükséges a gyermeknek, érdemes elkezdeni a leszoktatást.

A cumizás optimális időtartamától akár a gyermekorvossal, vagy védőnővel is lehet, és érdemes konzultálni, hiszen ő szakmai szemmel követi nyomon a gyermek fejlődését.

Milyen egy jó cumi?

Sok újdonsült anyukában felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi a különbség cumi és cumi között? Alapvetően a cuminak mindig a gyermekhez kell igazodnia. A legmegfelelőbbet úgy választhatod ki, hogy általában a csomagolás bal vagy jobb felső sarkában találsz egy méretezést. Csecsemőknek általában 0+, vagy 0-2 méretet ajánlják, mert ez illeszkedik legjobban pici szájukhoz.

A cumik anyaga és minősége sem mindegy. A MiniStudio.hu-n is megtalálható BIBS cumik között te is biztosan megtalálod a legjobb választást.

A BIBS cumik természetes, natúrkaucsuk cumifejjel rendelkeznek, és biztosan a legstílusosabbak a cumik között. A BIBS cumik BPA-, PVC- és ftalátmentesek. Dán dizájn alapján Dániában készülnek, így méltán lettek világszerte gyerekek, és szülők kedvencei egyaránt. A cumik között a gyerekek igényeihez mérten válogathatsz, hiszen a BIBS cumikat három féle különböző cumifejjel is megtalálod. Ez azért hasznos, mert minden csecsemő mást preferál, ha cumiról van szó, és így egy márkán belül megtalálhatod azt, ami gyermeked számára a legjobb.