Mit jelent az, hogy felújított vagy refurbished laptop? (x)

Mi is az a refurbished laptop pontosan?

A refurbished, azaz felújított laptop közel sem annyit jelent, amire elsőre gondolnánk. Ebben a kategóriában az olcsónak nincs helye. A felújított laptop nem egy olcsó kategóriás, szétzilált gépet jelent, amit utángyártott alkatrészekkel tesznek újra működőképessé. Ezek a laptopok olyan prémiumkategóriás gépek, amiket alaposan kitisztítanak, és ha szükséges, a megfelelő minőségű alkatrészeket kicserélik benne. De mit is jelent ez pontosan? Egyáltalán, honnan származnak ezek a gépek?

Fotó: Freepik

A nagyvállalatok ajándéka

Sokan szidják a nagyvállalatokat amiatt, hogy pazarolnak. Sok esetben viszont ez egyáltalán nem így van. Azok a gépek, amelyek felújításra és továbbértékesítésre kerülnek, valójában multicégek, nagyvállalatok és más cégek, intézmények számítógépei voltak eredetileg. Ezeket a gépeket a cégek gyakran cserélik, azért, mert kevesebb értékvesztés nélkül tudják őket továbbértékesíteni. Vagyis a felújított laptopok gyakran szinte teljesen újszerűek, alig használtak, hiszen sok esetben maximum csak pár program futtatására alkalmazták őket. Átlagosan kettő-négy évente cserélik le a cégek a gépeiket, ami miatt szinte teljesen újnak mondható laptopok kerülnek továbbértékesítésre. Tehát ebben az esetben, amikor felújított számítógépet szeretnénk, akkor nem magánszemélyektől megvásárolt, megbízhatatlan minőségű gépeket értékesítenek tovább, hanem prémium minőségű üzleti laptopokat. Ezek között pedig jócskán akadnak gamer- és tervezőgépek is, ahogy ez a hasznaltlaptop.eu oldalán is látható.

Mit jelent a prémium minőség a refurbished laptopok esetén?

Ha megnézzük a kínálatot egy ilyen használt laptop webáruházban, akkor jól látható, hogy kivétel nélkül csúcsminőségű márkák gépei kerülnek be a kínálatba. Ezek annyira strapabíróak, hogy akár évtizedekig is bírnák a munkát. Erősek, a gépház minőségi anyagból készül, nem „nyöszörög” a burkolatuk és rendkívül erős hardveres felépítéssel rendelkeznek. Általában olyan laptopok ezek, amelyeknek szélsőséges körülmények között is bírni kell a munkát. A legtöbb felújított laptop eredeti ára minimum 300-400 ezer forint volt eredetileg. Azonban bőven akad köztük olyan típus is, aminek a piaci ára pár éve a másfél milliós összeget is megközelítette, vagy épp meg is haladta. Tehát közel sem az átlagos felhasználóknak szánt kategóriáról van szó. Használt, felújított laptopként azonban megeshet, hogy akár százezer forintért is hozzájuthatunk egy ilyen csúcsminőségű géphez. Ez az ár megfelel egy olyan új laptopnak, amin gyakorlatilag csak internetezni lehet, olcsó anyagból készül és átlagosan két évig fogja bírni. A felújított gépek viszont nem ritkán még 10-15 évig is bírják folyamatosan igénybe vett használat mellett. Vagyis, már csak ebből a szempontból is jóval kifizetődőbbek ár-érték arányban, mint az új, de olcsó számítógépek.

Mikor érdemes tehát az új helyett felújítottat választanunk?

Összességében bármikor. Főleg akkor, ha csupán 200-300 ezer forint értékben szeretnénk új laptopot vásárolni, akkor egyértelműen a felújított laptop éri meg jobban. Ebben az árkategóriában egy új laptop ugyanis még erősen alacsony- vagy középkategóriásnak számít. Ez pedig azt jelenti, hogy a vadonatúj számítógépünk pár éven belül mehet a kukába. Nem lesz felújítható, mert olyan elemi alkatrész elhasználódás lesz benne, ami miatt akár százezres is lehet azok felújítása. Ezért gyakorlatilag ezeknél az új, de olcsó laptopoknál két-három évente vásárolhatunk egy másikat. Ellenben ennyi pénzért már egy minőségi, pár éves prémium laptopot is kaphatunk, ami sok-sok évig működhet még hibátlanul nálunk.