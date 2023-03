Hogyan vigyél egy kis - vagy sok - csillogást otthonodba glitter segítségével? (x)

Aki már látott csillogó falfelületet, azt biztosan megbabonázta a látvány és talán el is gondolkodott azon, hogyan csempészhetne egy kis ragyogást a saját otthonába is. A jó hír az, hogy nem is olyan bonyolult a dolog, akár házilag is lehet csillámport keverni a falfestékbe, ezzel pedig a színek és a csillogás végtelen kombinációit hozhatjuk létre gyorsan és egyszerűen.