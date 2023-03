Gránit Babaváró Hitel – otthonról, online VideóBankon keresztül, 180 ezer forint ajándékkal (x)

A támogatást kényelmesen, teljesen digitálisan lehet a GRÁNIT Banknál igényelni, ahol a szerződéskötéshez sem kell kimozdulni otthonról, mert VideóBankon keresztül lebonyolítható. A gyors és könnyű ügyintézéshez most 180 ezer forint jóváírás párosul a GRÁNIT Bankban 2023. április végéig befogadott kölcsönigénylések esetében*.

THM kamattámogatással: 0,43% THM kamattámogatás nélkül: 13,02%.**

A jelenlegi magas kamatkörnyezet jelentősen befolyásolja a családok pénzügyeit, az otthonteremtési vagy akár a lakáskorszerűsítési tervek megvalósítását. A gyermekvállalásban gondolkodó fiatal pároknak azonban továbbra is rendelkezésére áll a Babaváró hitel, amely amellett, hogy szabadon – tehát akár lakáscélra felhasználható, az első 5 évben kamatmentes és amennyiben az első gyermek – a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül - megszületik, ezt követően is kamatmentes marad, a futamidő végéig. Amennyiben a család további gyermeket tervez, további kedvezménnyel számolhat, ugyanis a hitelszerződést megkötését követően a második gyermek érkezésével a fennálló tartozás 30 százaléka elengedésre kerül, és ha harmadik gyermeket is vállal a család, akkor a teljes fennálló kölcsön vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Fotó: Gránit Bank

Kézenfekvő megoldás tehát a Babaváró hitel azoknak, akik az első baba érkezésére készülve lakáskorszerűsítéshez vagy lakásvásárláshoz keresnek kedvezményes forrást, emellett bármilyen egyéb, a gyermek érkezésével összefüggő kiadás fedezésére, illetve a gyermekneveléshez szükséges pénzügyi tartalékok képzésére is az egyik legjobb megoldás. Főként akkor, ha a hitel igényléséhez ki sem kell mozdulni otthonról, még akkor sem, ha az igénylésnél elakadunk és személyes ügyintézői segítségre lenne szükségünk. A Gránit Bank a piacon egyedülálló, 100 százalékban online hiteligénylési és VideóBankon keresztüli szerződéskötési folyamata mindezt lehetővé teszi.

Rögtön az igénylési folyamat elején felhasználóbarát kalkulátor segít eligazodni abban, hogy a kamatmentes támogatáshoz milyen feltételeknek kell megfelelni. Az adatok megadásával könnyen és gyorsan kiszámolható mekkora babaváró hitelre jogosultak az igénylők. Ezt követően egyszerű e-mail címmel történő regisztrációval létrehozható egy Digitális Ügyfélfiók, amelyen keresztül tájékozódni lehet a hiteligénylés teljes folyamatáról, letölthető és online kitölthető az összes igényléshez szükséges nyomtatvány és online be is nyújtható a kölcsönkérelem. A kérelem beküldését követően a Bank ügyintézői felveszik a kapcsolatot az igénylőkkel, és egyeztetnek minden fontos részletet ahhoz, hogy sikeres legyen a hitelkérelem befogadása. Az igénylés véglegesítésére és a szerződéskötésre előre egyeztetett időpontban videóhívás keretében kerül sor. Ezt követően 2 munkanapon belül folyósításra kerül a Babaváró kölcsön összege a Banknál ugyancsak teljesen online megnyitott folyószámlára és ugyanezen a számlán a kölcsön folyósítását követő hónap végéig jóváír a Bank 180 ezer forintot.

A hirdetésben szereplő Babaváró kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

*A 2023.02.01 és 2023.04.30 közötti időszakban befogadott Babaváró kölcsönigénylések esetén a Bank egy alkalommal 180.000 Ft-ot jóváír az ügyfél kölcsönszerződésében szereplő folyószámláján a Babaváró kölcsön folyósítását követő hónap végéig, amennyiben a kölcsön folyósítása 2023.05.31 napjáig megtörténik.

**A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve .A GRÁNIT Babaváró Kölcsön kondíciói: maximális hitelösszeg: 10 millió Ft, maximális futamidő: 20 év, THM (Kamattámogatással): 0,43%, THM (Kamattámogatás nélkül): 13,02%. A THM (kamattámogatással) értéke azzal a feltételezéssel került meghatározásra, hogy a futamidő 5. évének végén születik meg az első gyermek (azaz a teljes futamidő alatt jogosulttá válnak az állami kamattámogatásra az Adósok) és kérik 3 évre a törlesztés felfüggesztését, amely idővel a futamidő meghosszabbodik. A THM (kamattámogatás nélkül) értéke azzal a feltételezéssel került meghatározásra, hogy nem születik meg az első gyermek a futamidő első 5 évében (azaz a hátralévő futamidőre nem jogosultak az állami kamattámogatásra az Adósok) és a futamidő első 5 évében kapott kamattámogatást vissza kell fizetni az 5 éves időszak lejártát követő 120. napon belül.

Jelen kommunikáció nem minősül ajánlattételnek, az abban foglalt információk tájékoztató jellegűek, a tájékoztatás nem teljes körű, csak a figyelem felhívására szolgál. A Babaváró Kölcsön és a Babaváró támogatás részletes leírását, feltételeit és kondíciót a 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet, a vonatkozó szerződés, a Kockázatvállalással kapcsolatos Lakossági ügyletek Általános Szerződési Feltéltelei, az Üzletszabályzat, valamint a hatályos vonatkozó Hirdetmény (https://granitbank.hu/upload/hirdetmenyek/HIRDETMENY_a_Babavaro_Kolcsonrol_20230301.pdf) tartalmazza, melyek megtekinthetők https://granitbank.hu/lakossag/hitelek/babavaro/ weboldalon