Extra kedvezményeket tartogat a Lidl digitális szórólapja (x)

A Lidl mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy vásárlóinak a legjobb áron kínálja termékeit. A vállalat célja továbbra is az, hogy a fogyasztói igényeket kielégítse, így ahogyan megszokhattuk, hetente megújuló akciókat biztosít vásárlóinak azért, hogy mindenki jó áron találja meg a számára kedvére valót. Az újságban megtalálható akciókon felül további kedvezményeket is érvényesíthetünk a vásárlás során, ha letöltjük a Lidl Plus applikációt, ahol a regisztrációt követően azonnal aktiválhatjuk a kedvezményre jogosító kuponokat.

Fotó: Lidl

Manapság egyre többen részesítik előnybe a digitális csatornákat, hogy megtudják, mit, hol és mennyiért érdemes megvásárolni. A vállalat régóta erősíti online jelenlétét, és a vásárlókat évek óta arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel az áruházlánc elektronikus hírlevelére, hogy első kézből értesülhessenek az akciókról. Figyeljék a lidl.hu weboldalon, a Lidl vagy Lidl Plus alkalmazásokban is megtalálható akciós újságok digitális változatait, melyekben az áruházlánc bővebb, színesebb tartalommal és extra akciókkal kedveskedik vásárlóinak. A Lidl applikációk további előnye, hogy a felhasználók a bevásárlólista funkciónak köszönhetően egyszerűen rögzíthetik, hogy mit szeretnének megvásárolni. A Lidl Plus használatával még több akciót vehetnek igénybe a vásárlók, így a szórólapon felül további extra kedvezményekhez is juthatnak.

A Lidl Plus egy ingyenesen letölthető applikáció, a regisztrációt követően máris elérhető a digitális hűségkártya és ezzel együtt számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást – és miközben spórolhatunk is vele. A Lidl Plus más hűségprogramokkal ellentétben minden használatkor kizárólagos kedvezményt nyújt azoknak a vásárlóknak, akik a pénztárnál, fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat. Az akciós újságban szereplő kedvezményeken felül a Lidl Plus felhasználói hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak és minden vásárlást követően olyan kaparós nyereménykártyához is juthatnak, amelyek további kedvezményekre jogosíthatnak.

A lehetőségeknek még koránt sincs vége, ugyanis a Kupon Plus programmal ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt is kaphatunk, ha a vásárlásunk során elérünk egy bizonyos összeghatárt. Emellett alkalmanként olyan pontgyűjtő játékban is részt vehetünk, ahol akár 200.000 Ft-ot is nyerni lehet. Azoknak, akik használják az applikációt, érdemes arra is figyelniük, hogy helyesen állítsák be kedvenc áruházukat, hiszen olyan egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, melyekről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek.

Fotó: Lidl

A Lidl Magyarország számára kiemelten fontos a környezetvédelem, így ennek érdekében számos intézkedést vezetett be, hogy csökkentse környezeti terhelését. Ezért is ösztönzi vásárlóit arra, hogy a digitális szórólapot válasszák, hiszen azáltal, hogy az akciós újság online érhető el a vásárlók számára, úgy a vállalat idén akár 3500 tonnával mérsékelheti papírfelhasználását. A postaládákban már nem, de az áruházakban továbbra is elérhető a nyomtatott szórólap, így azoknak sem kell kétségbe esniük, akik az akciós újságot a hagyományos módon lapozgatják szívesen.