A fa és a laminált faanyag soha nem megy ki a divatból? (x)

De miért éppen a fa, miért nem valami más?

Szinte jogos felvetésnek tűnik, hogy az étkezőasztal simán készülhetne valamilyen más anyagból is, ami könnyen tisztítható, adott esetben bírja a strapát és persze stramm. Igen ám, de arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a fa, valamint a laminált faanyag ezeket mind hozza kivétel nélkül, ráadásul az sem kétséges, hogy öröm ránézni annyira tetszetős és stílusos. A világos árnyalat például ellenállhatatlanul nagyobbítja a teret, ami gyakorlatilag nyomban érzékelhető, még akkor is, ha szavakba nehezen önthető ez a hatás. Azokban a konyhákban pedig, ahol eleve hatalmas szabad terület áll rendelkezésre, a sötétebb variánsok még inkább fókuszálhatják a figyelmet.

Napjainkban már a természetes erezettséget előtérbe helyező modellek a legkeresettebbek, de színezett laminált faanyagtípusok is beszerezhetőek, az egyéni igényeknek megfelelve. A szín kiválasztásánál célszerű alapul venni egyrészt a konyha hangulatát, a benne található textíliák színvilágát, és a többi bútordarab stílusjegyeit. A harmónia akkor teremthető meg a leginkább kézen fekvő módon, ha a megjelenésre vonatkozó jellemzők könnyedén közös nevezőre hozhatóak.

Foglalj helyet, de hova?

Ha az asztal stimmel, akkor jöhetnek a székek. Nem árulunk el nagy titkot azzal valószínűleg, hogy a fa és a laminált fa, mint alapanyag ebben az esetben is arat. De a könnyű szerkezetű fém verziók is kellően keresettek. Sőt ma már a kombinációk is kedveltek. A bárszékek divatja mindennek tetejében egyre több háztartásba lopakodik be, óriási sikert aratva. A pult mellé állítva tényleg ellenállhatatlan kellékké válhat, még akkor is, ha amúgy a konyha szerkezete nem teszi lehetővé a kizárólag bárszékekkel történő berendezést. Úgyhogy a természetesség csak természetes, s nemcsak a kulináris élményekben!