Gyógyszerkészítmény az emésztési zavarok ellen (x)

A fenti gyomor és hasi panaszokra kínál hatékony megoldást az Intestal tabletta, amely gátolja a bélszekréciót, segíti az emésztési zavarok kezelését és enyhe savlekötő hatással is rendelkezik, ily módon nemcsak a hasmenést kezeli, hanem csökkentheti a gyomorrontásos tüneteket is. A hasmenés mellett hányinger, gyomorégés esetén is alkalmazható – már 12 éves kor feletti gyermekek esetében is.

Az Intestal tabletta hatóanyaga a bizmut-szubszalicilát, amely gyomornyálkahártya-gyulladás, gyomorégés, hányinger és hasmenés esetén tüneti kezelésre is rendkívül hatásos, ugyanis adszorbens (megkötő) tulajdonságú, ezért képes bizonyos baktériumok és általuk termelt káros anyagok megkötésére is. A gyógyszer az említettek mellett a bélnyálkahártyán egyfajta védőréteget képez, ily módon gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a nyálkatermelést és a bélfal kórosan megnövekedett izgalmi állapotát, ráadásul étkezéstől függetlenül szedhető.

Az Intestal tabletta alkalmas többek között a hasmenés kezelésére, amely az emésztőrendszer zavarának egyik tünete lehet. Abban az esetben áll fent az említett állapot gyanúja, ha a széklet állaga lazábbá, folyékonnyá, esetleg vízszerűvé válik és naponta háromnál többször jelentkezik. A kellemetlen, ám legtöbbünk számára ismert hasmenésnek több típusát különböztetheti meg az orvostudomány, többek között: az általában 1-2 napig tartó heveny hasmenést, az ennél hosszabb ideig, de 4 hétnél rövidebb ideig jelentkező tartós hasmenést és a 4 hétnél hosszabb ideig fennálló krónikus hasmenést. Előbbi meglehetősen gyakori, legtöbbször néhány napig tart, otthon kezelhető és általában vírusok, baktériumok, vagy ételmérgezés okolható érte. A krónikus hasmenés hátterében azonban gyakran bélbetegség, vagy bélműködési zavar áll, amely kivizsgálást és orvosi kezelést igényel. A hasmenésnek számos különböző tünete lehet: a heveny hasmenés mellett jelentkezhet hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasi görcs, puffadás, hőemelkedés és láz is, ám a krónikus típus esetén olyan komolyabb tünetek is felléphetnek, mint a fogyás, a véres széklet, a gyermekeknél a növekedés-elmaradás, a vérszegénység, a bőrbetegség, vagy a csontritkulás.

Kiváltképp a heveny típus esetén aránylag rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadék távozik a széklettel és kiszáradást okozhat, így fontos, hogy mindig ügyeljünk az erre utaló jelekre, mint a száraz nyelv, a fejfájás, a szédülés, a gyengeség, az aluszékonyság, a vizelet mennyiségének csökkenése, vagy az emelkedett szívfrekvencia.

Haladéktalanul forduljunk orvoshoz amennyiben székletünk vért tartalmaz, vagy fekete, és esetleg genny jelenik meg benne! Ugyancsak javallott az egészségügyi intézmény felkeresése, amennyiben hasmenésünk tartósan magas lázzal jár, több, mint 24 órája fennáll, vagy ha a kiszáradás jeleit észleljük. A betegtájékoztató szerint indokolt felkeresni kezelőorvosunkat abban az esetben is, ha a kezelés ellenére tüneteink 2 napon belül nem enyhülnek, vagy súlyosbodnak.

Az Intestal tabletta nem alkalmazható súlyos, illetve 2 napnál tartósabban fennálló tünetek esetén, kivéve, ha a beteg állapota indokoltnak tartja.

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

