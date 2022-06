Akkumulátoros, benzines vagy elektromos fűnyíró – melyiket érdemes választani? (x)

Többek között fontos a gondos talaj-előkészítés, a jól megválasztott fűmag, valamint a megfelelő öntözés, tápoldatozás és trágyázás. Továbbá időt kell szánni a gyepszellőztetésre, a gyomeltávolításra és a fűnyírásra. Az utóbbi feladathoz nem mindegy, hogy milyen fűnyíróra esik a választás. Cikkünkben eláruljuk a legfontosabb szempontokat, hogy megkönnyítsük a döntést.

Az elektromos fűnyíró tökéletes teljesítményt nyújt bármilyen meredekségű emelkedőn

Az elektromos, a benzinmotoros és az akkumulátoros fűnyírók közül lehet választani. Mindháromnak vannak előnyei és hátrányai. Az elektromos fűnyíró előnyei közé sorolható, hogy tökéletes munkát végez kis területen, kiváló választás egyenletes gyepre. Jóval halkabb, mint a benzinmotoros változat. Ráadásul a halk működéshez benzin- és olajmentes környezet társul. Mindemellett az elektromos fűnyíró előnyei közé sorolható még, hogy tökéletes teljesítményt nyújt bármilyen meredekségű emelkedőn. Természetesen hátrányai is vannak az elektromos fűnyírónak, például a kábel jelenléte. Szóval az elektromos változat használata során meg kell barátkozni a kábelrángatás feladatával. További hátránya, hogy nem annyira dinamikus és erős az elektromos motor a benzineshez viszonyítva. A benzinmotoros fűnyíró előnyei közé sorolható, hogy a használatához nincs szükség vezetékre és elektromos áramra. A négyütemű benzinmotornak köszönhetően ez a fűnyíró nagy hajtóerővel és nagy forgatónyomatékkal rendelkezik. A kiváló teljesítmény gyors fűnyírást tesz lehetővé. Hátránya is van a benzinmotoros fűnyírónak. A meredekebb lejtőkön kihagyhat a motor, szóval legfeljebb 30 fokos emelkedőig érdemes használni ezeket a változatokat.

Az akkumulátoros fűnyíró működése az elektromos változatoknál is halkabb

A harmadik változat az akkus fűnyíró, melynek előnyei közé sorolható, hogy még az elektromos változatoknál is halkabb. Ráadásul az akkumulátoros fűnyírók esetében a kábellel sem kell bajlódni, illetve kis és nagy alapterületű kertekben egyaránt használható. További előnye, hogy meredek emelkedőkön is kiválóan teljesít. Az akkumulátoros változatok ugyanannyira erősek, mint az elektromos vagy a benzines fűnyírók. Természetesen az összehasonlítás során mindenképpen az azonos kategóriába sorolható változatokat szabad összehasonlítani. Mint minden eddigi változatnak, az akkumulátoros fűnyírónak is van hátránya, mégpedig az akkumulátor, hiszen nem igazán olcsó. Jól látható, hogy a választék széles, szóval mindenki egyszerűen megtalálhatja azt a változatot, mely leginkább megfelel az igényeinek. Mindhárom fűnyírótípusnak vannak előnyei és hátrányai, szóval a döntés meghozatalakor mindenképpen az egyéni igényeket kell figyelembe venni. Továbbá fontos, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a kert és természetesen az is, hogy milyen összeget lehet a fűnyíróra szánni.