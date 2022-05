Vidd haza Szekszárdot! – összefogtak a helyi híres borászok (x)

A közmondások legendás igazsága is módosulhat az idők folyamán: bizony, a 21. században a jó bornak is kell cégér! Így látták ezt a Szekszárdi borvidék sikert sikerre halmozó borászai is. Összefogtak hát, hogy a területre legkisebb, kínálatra viszont az egyik leggazdagabb hazai borvidéket még hangsúlyosabban megmutassák országnak-világnak.