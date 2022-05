Nehéz dolog a válás? (x)

Ha a feleknek van közös gyermeke, úgy az azzal kapcsolatos kérdések komoly vitákat tudnak generálni. Önálló vagy közös szülői felügyelet gyakorlása? Hogyan, mikor láthatom a gyermekem, vagy hogyan biztosítsam a kapcsolattartást? Mekkora gyerektartást fizessek, vagy követeljek? Mind lényeges kérdés, amelyeket lehet szépen is rendezni, de alkalmas lehet a másik féllel szembeni sérelmek megtorlására is, ami hosszú távon a gyermekeknek is súlyos károkat okoz.

A gyermekek után következő húsba, pénztárcába vágó kérdés a házastársi közös vagyon megosztása. Ki marad a házastársi közös lakásba? Mi lesz az ingatlan sorsa? Mennyit ér a gazdasági társaság üzletrésze? Hogyan lehet azt megosztani? Egyáltalán mi tartozik a közös vagyonba? Mekkora rész jár nekem belőle, és azt hogyan tudom érvényesíteni? Hogyan tudom elrejteni, eldugni a vagyont? Hogyan tudom biztosítani a követelésem?

A legjobb válóperes ügyvédek minden felmerülő kérdésére azonnal tudnak válaszolni. Dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéd és partnerei a legnehezebb helyzetekben is biztos hátteret nyújtanak a válás profi lebonyolításához.

Baráti hangnem vagy határozott fellépés?

A felek személyiségének megfelelően minden válás más hozzáállást igényel a válóperes ügyvéd részéről. Nagyon fontos az érthető, megnyugtató kommunikáció mellett a korrekt mindenre kiterjedő tájékoztatás, és az ügyfél érdekeinek határozott képviselete.

Gyakorlott válóperes ügyvéd hamar felméri ügyfele személyiségét, lehetőségeit, melyet követően felhívja a figyelmét erősségeire és gyengeségeire a válóperes szituációban. A helyzet, és az ellenérdekű fél felmérését követően választja meg a kommunikáció stílusát a felesleges konfliktusok, elhúzódó eljárás elkerülése érdekében.

Egy profi válóperes ügyvéd minden helyzetben azt a megközelítést választja, amely a legalkalmasabb arra, hogy a válóper gyorsan és lehetőleg minél kevesebb sérelemmel befejezhető legyen.

Egy kiváló válóperes ügyvéd leveszi a terheket az ügyfele válláról

A válás folyamata hatalmas lelki teherrel jár, amivel a feleknek a válás elején nap mint nap meg kell küzdeniük. A valós vagy vélt sérelmek, a veszteség, a sértettség, a féltékenység érzése illetve indulatai, az elvesztegetett idő gondolatai kavarognak a felek fejében. Ebben a helyzetben kellene higgadtan, reálisan dönteniük olyan fontos kérdésekben, melyek nagy hatással vannak a jövőjükre.

Ha a felek között elszabadulnak az indulatok, annyira a sérelmek megtorlására koncentrálnak, hogy elfelejtik a valós céljaikat. A legjobb válóperes ügyvéd sem tudja felszabadítani az ügyfelét az érzelmei alól, de nagy segítséget tud nyújtani abban, hogy a vitát korrekt mederbe terelje. Közbenjárására a felek a megoldandó problémára tudnak koncentrálni a konfliktus generálása helyett.

A jó válóperes ügyvéd érthető módon magyarázza el egy-egy döntés, kijelentés hosszútávú következményeit, segít a reális célok meghatározásában, elérésében.

A Vidákovics & Partners válóperre szakosodott ügyvédei együttesen több mint 40 év tapasztalatával áll ügyfelei rendelkezésére, különös tekintettel a vagyonjogi vitás kérdésekre.