Hatékony tippek a teljesítőképesség növelésére a hálószobában és az élet számos területén (x)

Nem titok, hogy a férfiak nagy hangsúlyt fektetnek szexuális állóképességük fenntartására, de ez nem minden férfinek sikerül egyformán. Mi állhat a potencia csökkenése hátterében és hogyan javíthatunk a helyzeten?

A szexuális egészség fontos része a férfi életének, függetlenül életkorától, családi állapotától. Egy párkapcsolat alapjának is fontos része, és hozzájárul az életminőséghez. A férfiak szexuális problémái nagyon gyakoriak, és hatással vannak nem csak a szexuális egészségre, de a mentális, pszichikai állóképességre is, ezek kölcsönhatásban vannak egymással.

Mi vezethet az állóképesség csökkenéséhez?

A szervezet nem reagál jól a stresszre. Az érzelmi stressz befolyásolhatja a fizikai funkciókat, beleértve a szexuális vágyat és teljesítményt is. Fontos kideríteni, hogy mi áll a stressz hátterében. A stressz gyakran okoz alvási problémákat is. A kipihent szervezet sokkal magasabb teljesítményre képes, az alváshiány csökkenti a szexuális vágyat és a mentális teljesítményt is.

A családi konfliktus, a bizalom hiánya a kapcsolatban, az intimitás hiánya, a rossz kommunikáció, ismétlődő veszekedések csökkentik a vágyat, az állóképességet és mentális, fizikai gyengeséget okoznak. Nehéz a család és a munkahely, a társadalmi elvárások között lavírozva megtalálni az egyensúlyt.

A rendszertelen, rossz minőségű étkezés túlsúlyhoz vezethet, ami önértékelési, lelki problémát okozhat, sőt hormonegyensúly-eltolódást. A helytelen életmód, az alkohol, drogok átmenetileg csökkentik a gátlásokat, de a szexuális vágyat is. Mindezek csökkentik a teljesítőképességet és merevedési zavart tud okozni.

Érdekes, hogy bár a férfi tesztoszteronszintje az öregedéssel fokozatosan csökken, a hormonszint és a szexuális vágy között nem feltétlenül van összefüggés.

Az állóképesség fokozható, állandósítható

A fizikai erőnlét általános növelése több szempontból is kifizetődő, javítja a szív- és érrendszer működését, a vérnyomást, a légzést, magabiztosabbá tesz, javítja a testképet, növeli az önbizalmat.

Rengeteg népi tipp és trükk van, amelyeket az évek során fedeztek fel, és amelyek segíthetnek az alacsony szexuális állóképesség fokozásában. Bizonyos ételek, fűszerek fogyasztása, mint például a kapszaicin, amely az édespaprikában és a gyömbérgyökérben is megtalálható, hasznos hatású. Bizonyos táplálékok erősítő élettani hatásúak. A magas L-arginin aminosavat tartalmazó élelmiszerek fontosak. Az L-argininből NO molekulák keletkeznek a szervezetben, amelyek fokozzák az általános vérkeringést, így a genitális szervben is, így segítik az erekció kialakulását, fenntartását és segítik a szexuális időtartam növelését. A Panax ginseng 2000 éves múltra tekint vissza a távolkeleti gyógyászatban, mint az egészség és a hosszú élet erősítője, jó hatással van a fizikai és szellemi potenciára, javítja a koncentrációt, afrodiziákum. A Ginkgo biloba potenciafokozó, növeli a véredények ellátását, jótékony a memóriára, agyműködésre - antidepresszáns.

Fotó: Pharmaforte Kft.

Ma már rendelkezésre állnak komplex vitaminok kimondottan férfiak számára, amelyek segítenek visszanyerni a fizikai és mentális állóképességet, potenciát. A B1, B2, B6, B12 -vitaminok részt vesznek a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, részleges hiányuk csökkentheti a teljesítőképességet. A B6 és a B12 vitaminok a tesztoszteron szint fenntartásában játszanak fontos szerepet. Ilyen fito-vitaminkomplex a MAXIMUS férfiaknak, amely már 5 éve töretlen népszerűséggel segíti a férfiakat. A MAXIMUS két kiváló tudós Dr. Ősapay György és Dr. Ősapay Klára gyógyszerkutatóknak köszönhetően jutott el a magyar piacra, akik fontosnak tartják a férfiegészség támogatását, szívügyük a férfi termékenység javítása, a meddőségi problémák csökkentése. Erre korábban kifejlesztették a FERULANT megtermékenyítő képességet fokozó fito-vitamint, de a téma kutatása során igény merült fel a férfi állóképesség javítását célzó vitaminra is, így került sor a MAXIMUS fito-vitaminkomplex kifejlesztésére, amely hosszú távon, tartósan növeli az állóképességet.