Senior sport az Olajág Otthonokban (x)

Az Olajág Otthonokban kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrző programokra, szolgáltatásokra. A rendszeres intézményi és szakorvosi jelenlét mellett többek között gyógytornászok, gyógymasszőrök, dietetikus, uszoda, tornaszoba, sószoba áll a lakók rendelkezésére*.

Fotó: olajagotthonok.hu

A mentális és a fizikai egészséget a középpontba helyezve a terápiás foglalkozások – mese-, kutyás, művészet-, tánc-, zeneterápia, stb. – mellett a senior sport különböző fajtái egyaránt megtalálhatók az intézményeinkben.

A Senior (öröm)tánc napjainkban nagyon kedvelt az idősek körében, hiszen akár ülve is végezhető koreográfiát is ki tud dolgozni a foglalkozást tervező szakember. Számtalan segédeszköz igénybe vehető, legyen az egy sál, vagy labda. A Senior táncot képzett szakember vezeti, hiszen fontos, hogy a tánc öröme mellett a fizikai igénybevétel is megfelelő legyen a korosztály számára.

A zenés torna szintén nagyon kedvelt egyrészt az ismert dallamok miatt, másrészt a minden testrészt megmozgató mozgásforma miatt. A torna során akár egy széket is használhatunk a nagyobb biztonság érdekében. Bemelegítő gyakorlatokat követően a fej, nyak, vállak, kar, láb mellett minden izmot megmozgatnak a résztvevők.

A Nordic Walking a gyaloglás olyan formája, melynek során a két bot a kezek mozgását, ugyanakkor az egyensúly fenntartását is támogatja. Városban, vidéken egyaránt lehet gyaloglásra alkalmas terepet találni. Az Olajág Otthonokban megalakult Nordic Walking Klubok tagjai az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatának. Gyakran választunk olyan úti célokat, ahol a természetben történő gyaloglást követően a környék nevezetességeit is meg tudjuk nézni, illetve a gasztronómiai élményeket is be tudjuk építeni. Egyre több lakónk vált a sétáról, gyaloglásról a két bottal történő Nordic Walkingra.

Természetesen a kisebb résztvevői számot vonzó mozgásformák is megtalálhatók otthonainkban, pl. jóga*.

Fotó: olajagotthonok.hu

Fontos, hogy minél többféle lehetőség álljon rendelkezésre, hogy minden lakó megtalálja a hozzá közel álló mozgásformát, mely egyéni sikerélményt is nyújt, ugyanakkor a közösség támogatása, a közös élmény is maradandó élményt jelent és ösztönzőleg hat.

*Az intézmények egyes szolgáltatásai eltérhetnek egymástól.

www.olajagotthonok.hu