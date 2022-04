Milyen koronafajtát válasszunk? (x)

A legtöbb fogorvos Budapest és úgy általában Magyarország területén rengeteg fogpótlást készít munkája során. Sok típus létezik, de a legjellemzőbb a fémkerámia és a fémmentes porcelán fogkorona. Mindegyiknek megvannak az előnyei és a hátrányai, de vajon melyiket válasszuk?

Mikor kerül korona a fogra?

Bizonyos esetekben, mint például fogszuvasodás vagy sérülés következtében előfordul, hogy a fog olyan nagy mértékben károsodik, hogy fogtöméssel vagy betéttel már nem állítható helyre. Ilyenkor fogkorona felhelyezésére kerül sor.

Az egészséges fogsor pótolhatatlan - Vagy mégsem?

Akár állandó, akár ideiglenes korona kerül a fogra, a fogpótlás képes visszaadni az eredeti fogsor pontos mását, mind külalakját, mind funkcióját tekintve. A leggyakrabban a fémkerámia- és a fémmentes esztétikus koronákra esik a választás.

Fontos kérdés: milyen alapokra helyezzük a pótlást?

Ahogy egy ház építésekor, úgy a fogkorona készítése során is rendkívül fontos kérdés, hogy milyen alapra helyezzük azt. A természetes fogak mellett készíthető fogkorona behelyezett fogimplantátumra is. Ez valamivel drágább és hosszadalmasabb eljárás, de lehetőséget biztosít arra, hogy a hiányzó saját fog esetén is készülhessen korona pótlás.

Fotó: Canva.com

Tartós és népszerű: fémkerámia korona

A fémkerámia változat valószínűleg annak köszönheti népszerűségét, hogy olcsóbb megoldás, mégsem marad el minőségben a többi fogkorona fajtától. A fémkerámia korona ragasztás után tartós és kiválóan funkcionál.

A különbség csupán esztétikai jellegű: mivel ez a típus egy fém vázból és egy azt leplező fogászati kerámiából készült rétegből áll, a fény számára kevésbé transzparens anyagot kapunk, ez a tulajdonság pedig megnehezíti a kifogástalan esztétikai eredmény elérését.

Akár csak az igazi - A fémmentes korona változatok

A fémmentes esztétikus koronák alapanyaga leggyakrabban a préskerámia és a cirkónium-dioxid (cirkon). Ezek az anyagok elég transzparensek ahhoz, hogy a természetes fogakhoz megszólalásig hasonlító fogpótlások születhessenek belőlük.

Precíz, mint a préskerámia

A préskerámiát gyakrak alkalmazzák a front fogak pótlására, mert megfelelő kezek között rendkívül precíz végeredmény hozható ki belőle. Ez a különleges préselési technikával előállított üvegkerámia napjaink egyik legmodernebb újítása. Erről árulkodik minden jó tulajdonsága, és persze az ára is.

Cirkónium: fém vagy fémmentes?

A cirkónium-dioxid anyagtanilag valójában a fémek közé tartozik, azonban mégis a fémmentes esztétikus koronák közé soroljuk, ugyanis kiváló esztétikai eredmények születnek az - egyébként fehér színű - anyag alkalmazásából.