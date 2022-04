Hogyan változtak a tévézési szokásaink az elmúlt néhány évben? (x)

Nézzük, mi jellemző az elmúlt évek tévézési szokásaira:

1. Még mindig szeretünk TV-t nézni

Egy kutatás szerint az 1990-es években az amerikai és európai háztartások több mint 90 százaléka átlagosan 2 TV-vel is rendelkezett. Azóta pedig egyáltalán nem csökkentek ezek a számok, sőt! Ma már a legtöbb helyen a konyhában és a nappaliban, illetve a hálószobában és a gyerekszobában is található TV, így nem ritka, hogy 3-4 darab készülék is egyszerre üzemel.

Napjainkban egy átlagos felnőtt 3 órát tölt a TV körül. Miért csak körülötte? Mert a rohanó világunkban már az is hatalmas teljesítmény egy TV műsortól, ha 10 percnél tovább képes lekötni valaki figyelmét anélkül, hogy a telefonjáért nyúlna vagy kimenne egy üdítőért.

2. Azonban huzamosabb ideig már nem köti le a figyelmünket

2022-ben az okostelefonok térhódítása miatt egy átlagos TV néző kb. 3-5 percenként legalább egyszer ránéz a telefonjára. Ha pedig üzenetet is kapott egy ismerősétől, vagy a böngészőt megnyitva egy érdekes hír keltette fel a figyelmét, nagy valószínűséggel legalább 3-5 percig egyáltalán nem fog visszatérni a tévézéshez.

Mi kavarta fel az állóvízet a labdarúgás világában?

2021. április 18-án Florentino Perez, a Real Madrid elnöke bejelentette Az Európai Szuperliga indítását, ami 20 európai TOP csapat saját bajnoksága lett volna. Így például a Real Madrid sem játszott volna többé a spanyol bajnokságban, de ami még meghökkentőbb volt: Perez szerint a 2x45 perces játékidőt csökkenteni kellene, hiszen az okostelefonok uralta pörgő világban már fölösleges ilyen hosszú ideig játszani, hiszen egyre kevesebben figyelnek oda elejétől a végéig a TV képernyőre - ez pedig természetesen a legtöbb szurkolónál azonnal kiverte a biztosítékot. Végül a Szuperliga és a csökkentett játékidő ötletét is 3 napon belül elvetették.

3. Napi 3-4 óránál többet a 45 év felettiek töltenek hagyományos tévézéssel

Ez persze nem olyan meglepő adat, hiszen a 45 év felettiek generációinak még okostelefon helyett a TV volt a forradalmi technológiai újdonság. Sokan pedig már hozzászoktak a tévézéshez, és a telefonokat csak kiegészítő eszközként használják.

Azonban tény, hogy már az idősebbek közül is egyre többen vásárolnak okos TV-t, amivel könnyedén internetezhetnek és használhatják a közösségi médiát. Ez egy kifejezetten érdekes vásárlói réteg, hiszen vannak, akik telefonos vagy számítógépes, esetleg set top box átmenet nélkül váltanak a régiről egy új generációs TV-re. Így sokaknak az új TV hozta el az internetezés lehetőségét - olyan embereknek, akik más eszközről nem feltétlenül próbálnák ki.

4. A reality műsorokra korosztálytól függetlenül kíváncsiak vagyunk

Van egy műfaj, ami már 2-3 évtizede berobbant a tévézés univerzumába, de még 2022-ben is korosztálytól függetlenül megnyeri a nézőket - ez természetesen nem más, mint a reality.

Elég csak a hazánkban is hatalmasat futó valóságshow-kra gondolni, amelyek a könnyed, gyakran vicces és kifejezetten megbotránkoztató jeleneteivel a tizenéves korosztályt ugyanúgy a TV képernyő elé szögezik, mint a fiatal felnőtteket és a középkorúakat.

5. A TV-re sokan már streaming platformként tekintünk

Amióta a telefonok és az okos TV-k összeköttetésben állnak, azóta a streaming vállalkozások valósággal hasítanak a piacon. Ugyanis elég a telefonunkon a streaming applikáción kiválasztani a kívánt filmet vagy sorozatot, és az máris indul a TV-n.

Itt is a fiatalok határozzák meg a trendet

A fiatalabb, 25 év alatti korosztály a hagyományos TV csatornák helyett sokkal inkább a streaming szolgáltatók és a YouTube, illetve a TV-re letölthető alkalmazások világában szeret elmerülni - persze a remek kis realityk mellett.

Az elmúlt években a TV helyett inkább az okostelefonok képernyőjére szegeződött a tekintetünk, azonban a televíziózás még most is hihetetlenül népszerű. A legfontosabb változást talán az jelenti, hogy a TV-re nem egy 2 dimenziós adó-vevő eszközként, hanem valódi okoseszközként tekintünk. A szokások tehát alaposan felfordultak, de a TV, mint eszköz, továbbra is szerves részét képezi majd mindennapjaink médiafogyasztási szokásainak.