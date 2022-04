Fejlessze tudatosan gyermeke digitális írástudását! Praktikus okoseszközökkel egyszerűbbek a hétköznapok (x)

Okos világ? Fontos a józan ész!

Manapság sok gyerek már születésétől kezdve digitális kütyük és okoseszközök között cseperedik fel. Éppen ezért ne is csodálkozzunk rajta, ha nem sokkal azután, hogy megtanulnak beszélni, kérlelni kezdenek minket, hogy hadd játszhassanak a mobilunkkal, hamarosan pedig már sajátot is szeretnének. A kutatások alapján azonban nagyon nem mindegy, hogy engedünk-e a kérlelésnek és végül mivel foglalják le magukat a csemeték.

Egy bizonyos életkor fölött már beadhatjuk a derekunkat: kétségtelen, hogy némi keresgéléssel meg lehet találni azokat a tartalmakat, amelyek hasznosak és kellőképp edukatívak, ugyanakkor a poronty figyelmét is le tudják kötni. Ezzel együtt teljesen jogosak az online térben rájuk leselkedő veszélyekkel szembeni félelmeink is, a trollok és zaklatók sajnos mindenütt jelen vannak.

Ráadásul mivel az internet a végtelen lehetőségek kimeríthetetlen tárháza, ennélfogva rendkívül addiktív is, nehéz a képernyő elől elmozdítani a gyerekeket, amikor belefeledkeznek valamilyen online tevékenységbe.

Azt a tényt viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ettől a világtól már nem tudjuk őket elzárni, és nem is szabad, hiszen le is maradhatnak társaiktól a digitális írástudás terén.

Ha nem akarjuk, hogy középiskolai és felsőoktatási tanulmányaik során, illetve felnőttként a munkaerőpiacon hátrányos helyzetből induljanak, muszáj engednünk, sőt még jobb, ha kezdettől fogva tudatosan tervezünk. Nem elzárnunk kell őket ettől a világtól, hanem vezetni és utat mutatni nekik benne!

Mondd, te mit választanál?

Ha sikerült zöldágra vergődni a családi kupaktanácsban az okoseszköz vásárlását illetően, nagyjából három opciót érdemes fontolóra venni: a gyerekeknek készített, egyszerű okostelefonokat, a gyerektableteket és a gyerek okosórákat.

Talán ez utóbbi kategória számít a legkézenfekvőbb opciónak, mint első okoseszköz, amit a gyerkőcnek vásárolunk.

A gyerek okosórákra tulajdonképpen úgy is tekinthetünk, mint a belépő szintre ebben az „okosvilágban”, ami a pénztárcánkat sem fogja annyira megviselni és egyszerűsített, a kisebbek számára belőtt funkciói révén sokkal kevesebb veszélyt is tartogat. Később pedig akár haladhatunk tovább a tablet és a gyerekmobil vonalon, amikor a lurkók már nagyobbak lesznek.

Kevesebb képernyőidő

Egy okosóra is rengeteg szórakoztató alkalmazást nyújthat, azonban ezek egyike sem tud olyan beszippantó erővel hatni a kisebb képernyőn keresztül, mint a mobilok, a számítógépek, vagy éppen a televízió.

Szerencse, hogy a tapasztalatok alapján az okosórák ilyen használatára jellemző, hogy mellette a külvilág ingereire is tudunk reagálni, így a gyerekeket sem fogja a virtuális tér magával rántani akkor sem, ha folyamatosan nyomkodják az órát napközben.

Igazából attól sem kell különösebben tartanunk, hogy az iskolában ezzel fognak játszani az órákon, mert beállíthatunk úgynevezett nyugalmi időszakot, amikor a jellemzően figyelemelterelő funkciók egyáltalán nem elérhetőek.

Mindig tudni fogja, merre jár

A gyerek okosórák nagy előnye a beépített GPS, aminek segítségével egy órával összekötött okostelefonon bármikor ellenőrizhetjük, merre jár a gyerkőc. Emellett akár biztonsági zónákat is meghatározhatunk, ha szeretnénk. Ha gyerekünk elhagyja ezt a területet, akkor egyből jelez nekünk az okosóra.

Ha ez kevés lenne megnyugtatásunkra, egyes típusokba akár SIM kártyát is helyezhetünk, de van okosóra ami eSIM-mel is működik, így az óra híváskezdeményezésre és fogadására is alkalmassá válik.

Ha egy értekezlet közepén nem tudunk telefonálni, akár szöveges üzenetet is küldhetünk csemeténk órájára. A legbizalmatlanabb szülők pedig kémfunkciós okosórát is választhatnak, és így a párosított telefonunkon keresztül bármikor belefülelhetünk, hogy éppen mi történik az okosóra közvetlen közelében.

Pont mint a nagyoké, csak kicsiben

Számos felnőttek körében népszerű eszköz hasznos funkcióit sűrítették a gyerek okosórákba leegyszerűsített verzióban.

Lényegében aktivitásmérők is egyben, ha lépésszámlálóval ellátott változatot választunk, továbbá egyes típusok az időjárást is mutatják, és a legtöbbnek beépített kamerája, vagy éppen led lámpája is van.

Csupa olyan funkció, amelyek kis szülői kreativitással szuperül bevethetőek a szabadtéri programok alkalmával: tartsunk versenyeket, kincskeresést és legyen közösen aktív a család!

Az egyik legjobb funkciót a végére tartogattuk: garantáltan személyes kedvencünk lesz a távolról vezérelhető gyerekébresztő funkció a dolgos hétköznapok során.