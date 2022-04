A legjobb társasjátékok – találj új kedvencet 2022-ben! (x)

Nem számít, hogy családbarát klasszikusokra vagy egy új kedvencre van szükséged a következő baráti összejövetelre, az alábbiakban biztosan megtalálod a megfelelőt. Van miből válogatni. A lista szép számmal tartalmaz olyan régebbi kalibereket, amelyek még évtizedekkel a debütálás után is lenyűgözőek, de találhatunk olyan újabb kiegészítéseket is, amelyek csak az elmúlt hónapokban léptek be a porondra. Akkor is kukkants be az online szórakoztató térbe, ha a legjobb társasjátékok java már a polcaidon nehezedik, mert tuti találsz valamit, ami megörvendezteti a szíved.

Semmi sem ér fel egy szuper társasjáték megosztott élményével, ugye?

Végre kikapcsolhatod a Netflixet egyetlen éjszakára, és élvezheted az egészséges klasszikusokat, úgymint a Monopoly vagy akár a sakk! Ösztönözd az elméd stratégiai megmozdulásokkal, szórejtvényekkel, vagy egyszerűen élvezz egy foteles világkörüli utazást az innovatív kalandjátékokon keresztül! Miért ne nevethetnénk hangosan egymás ostoba rajzain, vagy rázhatnánk fel a dolgokat egy játékos aspektusból, amelyek a kis lármázásoktól az értelmes kapcsolatok kialakításának opciójáig terjedhetnek? A lehetőségek száma végtelen. Legyen szó akár egy édes randevúról, szórakozásról a családdal vagy egy jófajta, régimódi buliról, itt van egy sor a legjobb játékok közül, amelyekkel minden háztartásnak rendelkeznie kell. Noha rengeteg régi, kipróbált játék létezik, kiválogattunk néhány izgalmasabb lehetőséget, és összemixeltük őket egy új, aktuális válogatással, amelyek biztosan elnyerik majd a tetszésedet. A nosztalgikustól a kulturális titulusig széles a választék, a játékok garantáltan fergeteges nevetésben vagy édes, nosztalgikus könnyekkel tarkított éjszakában fognak végződni. Csak töltsd az italokat vagy főzz egy teát, ideje játszani!

Mit szólnál egy jó kis Jengához?

Nem számít az életkorod, az a várakozás, hogy kiemelj egy darabot, majd várd a torony összeomlásának izgalmát, soha nem múlik el. Ez a játék továbbhaladhat az idegtépő szinteken keresztbe rakott blokkok bizonytalan egyensúlyozásán, de az sem baj, ha csak újra és újra felborul egy hanyagabb, játékosabb módon. Gyakorold a tökéletes darab kiszúrását, de ne legyél frusztrált egy rossz választás miatt, inkább csak készülj fel egy kis visításra és nevetésre, mielőtt végigcsinálod. Vagy legyen inkább a Pylos absztrakt stratégiai társasjáték? Ez lehet olyan egyszerű vagy olyan nehéz, ahogyan éppen szeretnéd. Ráadásul ez egy szép játék, amit az asztalon is hagyhatsz. Dekoratív és szórakoztató? Win-win! A sakkot először a Krisztus utáni hatodik században játszották, és a mai napig minden idők legkelendőbb társasjátéka. Az eladások megugrottak a Netflix – A vezércsel című filmjének megjelenése óta. Valójában a sakk készletek eladása több mint 1000 százalékkal nőtt röviddel a sorozat 2020-as megjelenése után. A sakk, a dáma, a backgammon, a Monopoly és a Scrabble között a sakk szintén a legnépszerűbb társasjátékok táborát gazdagítja. Akár a legjobb kártyajátékokkal szeretsz játszani, akár tíz lépéssel előre gondolkodsz az egyik kedvenc stratégiai társasjátékodban, a klasszikus társasjátékok egyike egészen biztosan megfelel az ízlésednek.